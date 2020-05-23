Что почитать летом: 12 книг от Билла Гейтса 23.05.2020, 20:11

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Билл Гейтс

ФОТО: GETTY IMAGES

В конце каждого сезона Билл Гейтс делится своими книжными рекомендациями.

Рубрика “5 книг на лето/зиму” стала уже традиционной на сайте Билла Гейтса. В reading list сооснователя Microsoft попадают книги по истории, науке, бизнесу и экономике, а иногда - даже комиксы.

Эпидемия COVID-19 внесла свои изменения - в этот раз Гейтс рекомендует целых 12 книг, которые помогут провести время с пользой и расширить кругозор. Liga.Tech сделала перевод свежих рекомендаций от Билла Гейтса. Надеемся, этот список будет полезен многим.

“Выбор”, Эдит Ева Эгер

Эта книга частично является мемуарами, а частично - руководством, как пережить травму. В 16 лет Ева Эгер с семьей попала в Освенцим. Ей удалось выжить и переехать в США, где она стала психотерапевтом.

В книге Ева делится опытом выживания в концлагере. Благодаря проницательности и человечности автора книга станет утешением для тех, кто переживает тяжелые времена.

“Облачный Атлас”, Дэвид Митчелл

Сложный сюжет книги включает шесть взаимосвязанных историй. Гейтса больше всего вдохновила история об американском докторе на борту парусного корабля в начале ХІХ века. По мнению Билла, эта книга - для тех, кто хочет узнать все лучшее и худшее в человечестве.

“Поездка длиною в жизнь”, Боб Игер

По словам Гейтса, это одна из лучших книг, которые он когда-либо читал. В книге Игер рассказывает, как управлять крупной корпорацией на примере “Дисней”. Книга будет полезна тем, кто ищет идеи для развития бизнеса.

“Большой грипп”, Джон М. Барри

Эта книга рассказывает об эпидемии испанского гриппа, которая началась в 1918 году и продолжалась до декабря 1920 года. По разным оценкам, от этой эпидемии умерло от 17 млн до 100 млн человек. Как отмечает Билл Гейтс, эта книга является напоминанием о том, что спустя 100 лет человечество столкнулось с похожей проблемой.

“Хорошая экономика в трудные времена”, Абхиджит В. Банерджи и Эстер Дюфло

Авторы этой книги получили Нобелевскую премию по экономике за свое исследование экономики бедности (перевод их книги об этом вышел в издательстве “Наш формат” в 2018 году).

Абхиджит В. Банерджи и Эстер Дюфло умеют доступно объяснять сложные экономические теории. В своей новой книге они пишут о неравенстве и политических разногласиях на примере США.

“Пространство вашей головы”, Энди Паддикомб

Руководство по медитациям, написанное бывшим буддийским монахом Энди Паддикомбом. Как вспоминает Гейтс, сначала он с недоверием относился к медитациям. Однако попробовав их, он стал медитировать, как только у него появляется свободное время.

“Прогулки по Луне с Эйнштейном”, Джошуа Фоер

Джошуа Фоер умеет говорить о науке простым языком. Книга посвящена разным методикам запоминания. Джошуа уверяет: прочитав эту книгу, вы сможете выиграть чемпионат по запоминанию уже через год.

“Марсианин”, Энди Вейр

По этой книге был снят известный фильм с Мэттом Деймоном в главной роли. По мнению Гейтса, сегодня мы переживаем серьезные испытания, которые перекликаются с книгой Вейра.

“Джентльмен в Москве”, Амор Тоулз

События, описанные в книге, происходят в 1922 году. Главный герой - русский граф, которому запрещено покидать свой номер в отеле. По мнению Гейтса, эта книга - лучшее, что может поднять настроение во время длительного карантина.

Трилогия “Рози”, Грэм Симсион

Книга повествует о том, как профессор генетики с синдромом Аспергера ищет жену и создает семью. Автор хочет показать, что несмотря на все наши отличия, мы все хотим одного - быть счастливыми. По словам Гейтса, эту трилогию ему посоветовала его жена Мелинда, за что он ей очень благодарен.

«Лучшее, что мы могли сделать», Ти Буи

Графический роман о войне во Вьетнаме. Как признается Гейтс, он в основном не читает графических романов, однако это произведение заставило его изменить свое мнение и по-другому посмотреть на вьетнамскую кампанию.

"Что если? Серьезные научные ответы на абсурдные гипотетические вопросы", "XKCD, том 0", Рэндалл Мунро

Эти книги написаны бывшим инженером НАСА Рэндаллом Мунро. В них он в форме комиксов отвечает на сложные научные вопросы. Гейтс рекомендует комиксы Мунро всем, кто интересуется наукой.