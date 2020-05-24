«Часть начальства МВД Беларуси заражена COVID-19» 28 24.05.2020, 17:04

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В разгар эпидемии коронавируса, милиционеры ходят по домам белорусов без элементарных средства защиты.

Милиционеры, которых заставляют обходить находящихся на самоизоляции зараженных коронавирусом, жалуются на отсутствие средств защиты. Начальство требование сотрудников игнорирует.

"Все пишут о том, как тяжело сейчас медикам с этой пандемией, - рассказывает телеграм-каналу "Баста" сотрудник одного из минских РУВД. - Это бесспорно, им сложно, причем всем абсолютно, нет неперегруженных медработников сейчас. Но я хочу рассказать о том, как тяжело сейчас обычным рядовым сотрудникам милиции.

Я работаю в одном из минских РУВД, старший сержант. Сейчас ситуация такова, что очень многие наши ребята брошены почему-то на проверку самоизолировавшихся больных или контактников.

Вместо того, чтобы заниматься своим делом, мы ходим по квартирам и частным домам со списками вместе с медиками, звоним по домофонам и в квартиры, иногда приходится общаться с заболевшими. И если медики как правило имеют средства защиты, то мы не имеем ничего.

В конце работы мы общаемся с коллегами в РУВД, потом многие едут домой на общественном транспорте к своим семьям.

У нас вставал вопрос о том, чтобы нам давали что-то кроме дезсредств для обработки рук и масок, но нашему начальству плевать, сказали что не будет ничего, нет на это средств. Более того, один из заместителей начальника РУВД откровенно высмеял моё обращение сказав, что "если ты и сдохнешь, на твоё место новый придет".

В общем, отношение сами видите какое, либо ты скотина и относятся к тебе соответственно и ведешь себя как скотина, либо ты не работаешь, а на твоё место придёт другой.

Между тем, пока патрульные и не только заняты этой работой в стране выросло количество разных преступлений. Грабежей и просто дебоша стало больше, пока еще не радикально, но уже ощутимо. Если сейчас не принять каких то серьезных мер, то у нас будет масса проблем.

А кто эти меры примет, если практически всё начальство МВД способно только поддакивать своим начальникам, получая за это повышение, а часть из них уже заражена?"

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