В Гомеле работник кухни детского сада заразился COVID-19, а родителям об этом не сообщили 1 25.05.2020, 12:03

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иллюстрационное Фото

Детский сад продолжает работать.

Коронавирус проникает везде. По последним данным на 22 мая, в Гомельской области с начала пандемии заразились вирусом COVID-19 более 700 медиков и 300 детей. Коронавирус обнаружили и в одном из детских садов Гомеля.

Родители детей в детсаде № 125 в Советском районе обеспокоены положением дел, якобы сад продолжает работать в штатном режиме. Администрация учреждения образования подтверждает информацию о заражении, что дальше делать — непонятно, ждут распоряжения от вышестоящего руководства. «Сильные Новости» выясняли подробности.

«Моя мать работает в детском саду 125 по ул. Владимирова. У кухонной рабочей вчера (четверг 21 мая — прим.ред.) подтвердили COVID-19. Сотрудников кухни и кладовщика отправили на самоизоляцию и сделали сегодня тест. Зав.кухни также в не очень хорошем состоянии. Сотрудники контактировали с заведующей садом, она все так же на работе. Сад работает в штатном режиме, много персонала на больничном. В пятницу, в саду, было 65 детей. Закрывать его не планируют и, конечно же, родителям сообщать тоже никто ничего не будет. Хотелось бы, чтобы гомельчане узнали хоть какую-то правду. Думаю, что не только в данном учреждении образования складывается такая ситуация», — пишут обеспокоенные жители Советского района.

В ГУО «Ясли-сад № 125 г. Гомеля» информацию о заражении сотрудников подтвердили, однако подробности выяснить не удалось: «Коронавирус у кухонного рабочего. Приехала санстанция, все отработала, остальные люди отстранены от работы. Работаем в штатном режиме, ждем указания от администрации Советского района».