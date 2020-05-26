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«Требуется 50 медсестер, 52 врача и 23 санитарки»

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  • 26.05.2020, 11:01
«Требуется 50 медсестер, 52 врача и 23 санитарки»

В Пинске большая нехватка медиков.

Всего в банке вакансий 412 вариантов трудоустройства. Треть из них - работа по специальности «врач», «медсестра», «санитарка», пишет media-polesye.by.

Как сообщается на сайте Пинского горисполкома, требуется 52 врача, 50 медсестёр, 18 младших медсестёр, 23 санитарки. Необходимы также фельдшеры и лаборанты. Специалистам в сфере медицины предлагают заработную плату не выше тысячи рублей. Четырёхзначное число встречается всего единажды — вакансия «врач-анестезиолог-ревматолог» в детской больнице. Обещают тысячу рублей. Спрос на работников в сфере медицины в апреле был таким же высоким.


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