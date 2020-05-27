Уникальная история минчанина, который провел 39 дней на ИВЛ 1 27.05.2020, 9:19

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Фото: скриншот эфира телеканала Беларусь 1

Переболевший COVID-19 инженер может считать себя заново родившимся.

Виктор Рабченя работает инженером на одном из столичных производственных предприятий. Молодой, здоровый мужчина - ему всего 41 год. В марте 2020 года у Виктора диагностировали COVID-19 и он оказался под аппаратом искусственной вентиляции легких. Более четырех недель мужчина пролежал в 10-й столичной клинике, потом его перевели в Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии. Доктора не давали родственникам никаких обнадеживающих прогнозов, у больного длительное время держалась высокая температура, сбить которую не удавалось, пишет kp.by.

В конечном счете было принято решение перелить Виктору плазму крови от уже переболевших пациентов. Как рассказали нам знакомые Виктора, это стало переломным моментом - врачи с большой осторожностью начали отмечать небольшие постепенные улучшения.

На фотографии в профиле Виктора в мессенджере - высокий крепкий мужчина, пышущий здоровьем. Знакомые говорят, что за время болезни Виктор сильно похудел - не меньше, чем на десяток, а то и два десятка килограммов, осунулся. Это видно и по фотографиям. Долго общаться ему пока сложно.

Журналисты связались с Виктором в одном из мессенджеров и пожелали скорейшего полного выздоровления.

- Как вы себя чувствуете?

- Спасибо, сейчас хорошо. Извините, но сейчас я не могу давать никаких комментариев, - ответил Виктор.

Несмотря на положительные тенденции, он по-прежнему находится в отделении реанимации под постоянным контролем врачей. Врачи отмечают, что COVID-19 постепенно отступает, но полного выздоровления надо еще подождать. Потом будет реабилитация.