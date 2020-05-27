У российских чиновников – паника и недовольство Путиным 11 27.05.2020, 13:20

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Геннадий Гудков

В Кремле может повториться история многих российских самодержцев?

В нынешний кризис кормить будет нечем и гражданских бюджетников, и силовиков, заявил изданию newsader.com российский политик Геннадий Гудков.

Он уверен: еще немного – и представлять опасность для Путина начнут его собственные соратники, не говоря уже о рядовых россиянах, которые испытывают в отношении него откровенное раздражение.

Ничего удивительного с точки зрения истории российских самодержцев, которые далеко не всегда покидали свои посты "естественным", так сказать, образом.

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