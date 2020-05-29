Мама студента колледжа: Кто будет отвечать, если мой ребенок заболеет на этой учебе? 29.05.2020, 21:30

Что происходит в белорусских колледжах во время эпидемии коронавируса.

Если в школах отсутствующим детям разрешили аттестоваться за три четверти, то в колледжах ситуация иная. «На каждый день ставят контрольные работы, отработка которых платная», — пишет в редакцию rebenok.by мама первокурсника.

— Про вузы пишут много, про школы тоже, а про колледжи забыли. Это же по сути 10-11 класс, у детей тоже будут экзамены, но это никак не освещается, — рассказывает мама студента.

Ее сын учится платно в Минском радиотехническом колледже. С началом эпидемии женщина решила оставить ребенка дома, но это было не так просто, как в случае со школой.

— Колледж встал в позу и не хотел идти навстречу. Мое заявление подписали только после того, как я позвонила в Министерство образования. Сначала ни о какой онлайн-учебе речи не шло. Потом, когда детей, оставшихся дома, стало больше, начали присылать задание через google-диск. Но после парада всех обязали вернуться на занятия. По телефону мне сказали, что никакие заявления не имеют значения.

По словам мамы, практически на каждый день учебы теперь ставят обязательные контрольные работы, отработка которых без уважительной причины платная.

— И вот как быть? Дети учатся из разных областей, живут в общежитии. Мне очень страшно за своего ребенка. С ужасом отправляю на эти контрольные, понимаю, что написать их потом все сразу будет сложно. Почему у нас так? — задается вопросом мама. — Кто будет отвечать, если мой ребенок заразится и заболеет на этой учебе?