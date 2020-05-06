Видеофакт: Ученые создали руку из жидкого металла, как в «Терминаторе» 1 6.05.2020, 15:37

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Следующий шаг — построить всего робота.

Группа ученых под руководством Пу Чжана из Университета Бингемтона любит сравнивать свою разработку из жидкого металла с моделью T-1000 из культового фильма «Терминатор 2: Судный день». Присланный из будущего робот мог трансформироваться во что угодно. Чжан работает над «первой в мире жидкометаллической решеткой» из металла Филда, сообщает Additive Manufacturing.

Этот сплав из висмута, индия и олова становится жидким уже при температуре 62 градуса по Цельсию. Очень дорогая штука, которая используется, например, в качестве теплоносителя в ядерной технике.

Группа Чжана объединила металл с резиновой оболочкой в процессе гибридного производства. Производственный процесс получился сложным. В нем задействованы 3D-печать, вакуумное литье и конформное покрытие.

— Каркас оболочки контролирует общую форму и целостность. Мы потратили более полугода на разработку этого производственного процесса, потому что этот новый материал очень трудно обрабатывать.

Группа разработала несколько прототипов, которые умеют восстанавливать свою форму после нагревания до точки плавления. Один из них — вот такая рука. Ее пальцы медленно растопыриваются, когда материал нагревается.

Для чего может быть использована данная технология? Этот жидкий металл в твердом состоянии очень прочен и безопасен. Поглощает много энергии при ударах, может менять свою форму, но при нагревании возвращается к первоначальной форме и может быть использован повторно.

Чжан отмечает, что технология способна заинтересовать космические компании. Конструкцию из этого материала можно упаковать в меньший объем, а затем вернуть нужную исходную форму путем нагревания. Разработчики спутников могут упаковать «паутину» в небольшую емкость, а затем развернуть ее как антенну на орбите.

Также технология может найти применение в посадочных модулях различных лунных и марсианских аппаратов. При жесткой посадке форма может быть нарушена, но нагрев способен вернуть ее.

— Наша мечта — построить робота. У нас есть рука, мы на один шаг продвинулись вперед, — говорит Чжан.