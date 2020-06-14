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Ученые рассказали о пользе сыра для сердца

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  • 14.06.2020, 16:33
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Ученые рассказали о пользе сыра для сердца

Этот продукт позволит избежать инсульта и развития ишемической болезни сердца.

Регулярное употребление сыра снижает риск развития инсульта и заболеваний сердца. К такому выводу пришли китайские исследователи из Университета Сучжоу, передает FaceNews.

Специалисты изучили данные 15 исследований, которые проводились американскими и европейскими учеными, — в них проверялось здоровье в общей сложности 200 тыс. взрослых человек на протяжении нескольких лет.

Анализ показал, что люди, которые ежедневно съедают хотя бы 40 граммов сыра, имеют на 14% более низкий риск развития ишемической болезни сердца и на 10% более низкий риск инсульта по сравнению с теми, кто сыр не ест. Это происходит, вероятно, из-за того, что сыр в отличие от многих продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, не способствует большой выработке холестерина, подчеркивают медики.


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