«На восстановление экономики потребуется до 10 лет» 9 26.06.2020, 12:41

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Бизнес готовится к затяжной депрессии в России.

Коронавирусный кризис и карантин, парализовавшие экономику России в апреле и мае, могут обернуться затяжной депрессией, на выход из которой потребуются годы, если не десятилетия, пишет finanz.ru.

Такого мнения придерживается большинство российских предпринимателей, принявших участие в опросе аналитического центра Университета «Синергия».

Исследование, которое проводилось с 16 по 23 июня среди 2,7 тысячи бизнесменов, показало, что меньше трети из них (28,8%) согласно с оценкой Минэкономразвития, согласно которой экономика выйдет на докризисные уровни за 1-2 года.

Более половины респондентов -51,2% - заявили, что на восстановление экономики в целом понадобится до 5 лет, 9,7% назвали срок до 10 лет, а каждый десятый (10,3%) считает, что не хватит и десятилетия.

«Ожидать быстрой стабилизации российской экономики не приходится», - констатирует по итогам опроса ректор Университета «Синергия» Артем Васильев.

По самым позитивным прогнозам, она может вернуться к докризисному уровню как минимум через год, а по негативному сценарию - в 2023 году, напоминает он. При этом бизнес, особенно в пострадавших отраслях, будет восстанавливаться долго.

«В среднем полностью покрыть убытки от пандемии бизнес сможет в течение 1,5-3 лет. Однако срок может варьироваться в зависимости от сферы и типа товаров и услуг. Тяжелее всего будут восстанавливаться туристические компании, гостиницы, рестораны и ивент-агентства. Им как раз может понадобиться минимум 3-5 лет, поскольку эти отрасли до сих пор не заработали в полном объеме», - поясняет Васильев.

Согласно опросу, почти две трети предпринимаелей - 61,8% - считают, что смогут восстановить свой бизнес за 6-12 месяцев.

Каждому четвертому потребуется до двух лет; 6,8% заявили, что нужно три года, а 3,3% - что 6 и более лет.

Приостановить бизнес из-за пандемии и ограничений пришлось 42% предпринимателей, 35% заявили, что понесли огромные убытки, но остались на плаву.

Для 7% бизнеса этот кризис станет последним: в ходе исследования они сообщили, что не планируют возвращаться к работе какое-то время. Почти каждому пятому пандемия принесла невосполнимые потери: 18% заявили, что продолжат вести бизнес, но уже не в тех объемах.

Работать в прежнем режиме смогут только 35% опрошенных. Большинство - 40% - заявили, что возобновили деятельность, но им предстоит процесс восстановления.

Минэкономразвития оценивает падение российского ВВП в этом году в 4,8% при обвале инвестиций на 10,2% и сокращении реальных зарплат на 3,6%.

Западные институты смотрят на Россию куда пессимистичнее: Всемирный банк прогнозирует сжатие экономики на 6%, МВФ - на 6,6%, ОЭСР - на рекордные с начала 1990х 8% при одной волне пандемии и 10% - при двух.