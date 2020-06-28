Вирусолог рассказал, можно ли продезинфицировать маски от COVID-19 солнечным светом 28.06.2020, 10:59

Мнение эксперта.

Солнечный ультрафиолет оказывает умеренное сдерживающее воздействие на возбудителя COVID-19.

«Прямые солнечные лучи могут убить коронавирус в среднем за 34 минуты», - с таким заявлением выступили на днях американские ученые. До этого приводились данные, что при температуре плюс 76 градусов Цельсия солнечный свет обезвреживает вирус за 15 минут, а при 79 градусах — всего лишь за какие-то 5 минут. Насколько достоверны такие выводы и можно ли принимать их как руководство к действию, например, выкладывая на солнцепек магазинные покупки или респираторы для «обеззараживания»? Об этом издание kp.by поговорило с директором Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгием Викуловым.

- Первый же вопрос, который возникает у многих: насколько сильно в действительности солнце влияет на коронавирус на практике? И почему в южных странах, Иране, Индии, Бразилии эпидемия бушует вовсю?

- Солнечный ультрафиолет оказывает умеренное сдерживающее воздействие на возбудителя COVID-19, но не может остановить пандемию. Убедительнее всего сейчас это показывает Бразилия, которая вышла на второе место в мире по заболеваемости и числу смертей от коронавирусной инфекции (в стране по последним данным 1 млн 233 тысячи 147 случаев коронавируса, уже погибло 55 054 человека. - Ред.).

- Что значит тогда «умеренное сдерживающее» действие солнца на коронавирус? В чем это проявляется?

- Солнце быстрее высушивает капли слюны и слизи, в которых сохраняется коронавирус в окружающей среде. Плюс ультрафиолет повреждает оболочку вируса. Но насколько именно может снизиться распространение инфекции и заболеваемость COVID, сказать нельзя. Таких исследований и достоверных данных просто нет. Любые заявления об этом — просто спекуляции.

Когда в распространение инфекции включено очень много людей, то ультрафиолет попросту не может быть решающим фактором, поясняет эксперт.

- Огромное число людей уже инфицировано. На вирус внутри организма ни солнце, ни температура окружающей среды не влияют.

- Но раз снаружи, на инфицированных предметах вирус под действием солнечных лучей гибнет быстрее, то, возможно, снизится заражение людей контактным путем?

- Однозначно утверждать этого нельзя. Да, с одной стороны контактная передача вируса уменьшается. Но, с другой стороны, при скученности людей возбудитель все равно будет передаваться, если идет его активное выделение. И заразиться рискует большое количество окружающих.

Плюс нужно учитывать временной фактор. Если контакт с зараженным кратковременный, то это менее опасно. Если контакты долговременные и неоднократные, это более опасно независимо от времени года и погодных условий.

Также играют роль индивидуальные особенности организма конкретного человека. Известно немало случаев, когда кто-то из членов семьи болеет, остальные проводят рядом с ним много времени, но кто-то заболевает, а кто-то нет.

МОЖНО ЛИ ОБЕЗЗАРАЗИТЬ ПОКУПКИ, ВЫСТАВЛЯЯ ИХ НА СОЛНЦЕ

- Эпидемиологи советуют нам продолжать соблюдать правила санитарной обработки предметов, на которых могут сохраняться вирусные частицы. В том числе дезинфицировать магазинные покупки. Некоторые люди вместо протирания и мытья оставляют их «на карантине». Если выкладывать не портящиеся товары на солнце, например, на балконе — можно быть уверенным, что солнце обеззаразит их?

- Как врач я доверяю только данным доказательной медицины. Исследований, которые подтверждали бы, что на практике коронавирус полностью потеряет активность при выставлении предметов на солнце, на сегодня нет. Поэтому разумным и оправданным выглядит соблюдение мер по санитарной обработке поверхностей и предметов, на которых потенциально могут быть вирусные частицы.

- То есть выкладывать на солнце респиратор, в котором проходил какое-то время, тоже ненадежно?

- Для каждого респиратора есть инструкция. Изделие будет гарантированно давать защиту только в том случае, если вы соблюдаете эту инструкцию, а не занимаетесь самодеятельностью. Эксперименты в ситуации с коронавирусной инфекцией точно неоправданны.