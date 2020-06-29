Танзанийский старатель нашел редчайшие кристаллы и проснулся миллионером 5 29.06.2020, 12:00

4,474

Он смог найти два минерала, которые являются самыми крупными за всю историю.

Танзания — уникальное место происхождения редкого драгоценного камня танзанита. Найти его нелегко, а стоит он очень дорого. На днях шахтер Саниниу Лайзер смог найти два минерала, которые являются самыми крупными за всю историю, пишет «Популярная механика».

До сих пор крупнейшим найденным камнем был танзанит весом в 3,3 килограмма. Саниниу Лайзер обнаружил сразу же два минерала общим весом в 15 килограмм! Министерство горнодобывающей промышленности страны выкупило драгоценные камни у шахтера за 3,4 миллионов долларов.

В интервью BBC новоиспеченный миллионер, у которого четыре жены и 30 детей, сказал, что забьет одну из своих коров, чтобы отпраздновать это событие: «Завтра будет большая вечеринка».

Что касается своих будущих планов, то шахтер комментирует их так: «Я хочу построить торговый центр и школу рядом с моим домом. Здесь много бедных людей, которые не могут позволить отдать детей в школу. Я сам не образован, но мне нравится, когда все идет «профессионально». Поэтому я хотел бы, чтобы мои дети профессионально занимались бизнесом». Саниниу Лайзер собирается продолжать свой скромный образ жизни и не чувствует опасности из-за своего нового «миллионного статуса»: «Здесь достаточно безопасно. Я даже могу ходить по ночам без всяких проблем».

Некоторые частные шахтеры, такие как Лайзер, приобретают правительственные лицензии на добычу танзанита, но в стране также широко распространена незаконная добыча, особенно вблизи шахт, принадлежащих крупным компаниям. Это происходит из-за того, что танзанит очень редкий камень, некоторые геологи считают, что запас этих минералов будет исчерпан уже через 20 лет.