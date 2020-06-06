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В Гродно от коронавируса умер завкафедры белорусской литературы Гроднеского университета

  • 6.06.2020, 11:25
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В Гродно от коронавируса умер завкафедры белорусской литературы Гроднеского университета

Кандидату филологических наук Дмитрию Лебедевичу было 62 года.

27 мая умер Дмитрий Лебедевич, заведующий кафедрой белорусской литературы. Он был инфицирован COVID-19 и находился в тяжелом состоянии, сообщили Hrodna.life три источника, в том числе коллеги преподавателя.

Дмитрию Лебедевичу было 62 года. Как долго он был в тяжелом состоянии и был ли на ИВЛ, неизвестно. Его жена, сотрудница университета, прошла лечение от коронавируса. Сейчас она на больничном, сообщили коллеги преподавателя.

Заведующего кафедрой похоронили 29 мая. Прощание помогли организовать сотрудники университета. Хоронили преподавателя в закрытом гробу. Отпевание и прощание прошло во дворе Свято-Покровского кафедрального собора. Поминки не организовывали. «Шкада, што прыйшло не так шмат людзей, хаця ўсё было цалкам бяспечна», — сказал коллега преподавателя.

На 25 мая среди сотрудников и студентов не было инфицированных COVID-19 в тяжелой форме, сообщали ранее в пресс-центре ГрГУ.

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Дмитрий Лебедевич — кандидат филологических наук. Основная тематика его публикаций — рецепция античной поэзии в белорусской и западноевропейской литературе.


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