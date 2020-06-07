Оппозиционный кандидат собрал голоса для участия в выборах президента Польши 7.06.2020, 20:24

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Рафал Тшасковский

Рафал Тшасковский собрал 130 тысяч подписей при 100 тысячах необходимых.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский, которого выдвигает на президентских выборах оппозиционная сила "Гражданская коалиция", собрал необходимое количество подписей для регистрации кандидатом в президенты Польши.

Об этом сообщает "Польское радио".

Для того, чтобы зарегистрировать свою кандидатуру на президентских выборах, необходимо собрать 100 тысяч голосов. Тшасковский сообщил, что собрал 130 тысяч подписей за свою кандидатуру.