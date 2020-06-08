На неделе в Беларуси будет жарко 8.06.2020, 20:45

Прогноз погоды на ближайшие дни.

В Беларусь на этой неделе пришло настоящее жаркое лето. Прогноз на ближайшие дни публикует сайт Белгидрометцентра.

Во вторник, 9 июня, ожидается переменная облачность. По западной части страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19 ° С, максимальная днем + 26..+32°С, по западу Брестчины и Гродненщины – +23..+25°С.

10-11 июня на большей части страны сохранится жаркая погода.

В среду, 10 июня, ожидается переменная облачность, в западных районах облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С, максимальная днем от +24°С по северо-западу до + 32°С по юго-востоку страны.

В четверг, 11 июня, ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем преимущественно по западной части страны пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+ 21°С, максимальная днем +27..+33°С.