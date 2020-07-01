Ученые рассказали о пользе алкоголя для мозга 13 1.07.2020, 12:05

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На заметку людям зрелого возраста.

Китайские и американские ученые выяснили, что у людей зрелого возраста, которые выпивают одну-две порции алкоголя в день, лучше работает мозг и сохраняется память, чем у абсолютных трезвенников. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации, коротко о них пишет «Коммерсант».

Исследователи из университетов Джорджии и Калифорнии, а также медицинских институтов Пекина изучили данные о когнитивных способностях и состоянии психического здоровья почти 20 тыс. взрослых американцев (средний возраст — 61 год). За ними наблюдали с 1996 по 2008 год.

Участники проходили тесты на способность запоминать и воспроизводить группы слов, объяснять их значение, ориентироваться на местности. Также учитывался словарный запас испытуемых.

Оказалось, что респонденты, которые употребляли алкоголь в умеренных дозах, справились с тестами лучше тех, кто вообще не притрагивался к крепким напиткам. Как поясняют ученые, умеренное потребление — это не более семи порций алкоголя в неделю для женщин и не более 15 порций для мужчин (порция — это банка пива, бокал красного вина или шот).

Механизмы, которые связывают умеренное потребление алкоголя и сохранение когнитивных функций мозга, ученым пока не ясны. При этом они подчеркивают, что злоупотребление крепкими напитками — ведущая причина проблем со здоровьем и смертности.