Ученые выдвинули новую теорию появления Стоунхенджа 15.07.2020, 11:09

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Он содержит различные группы камней.

Археологи пришли к выводу, что блоки из голубого камня Стоунхенджа были доставлены по суще, опровергнув теорию о том, что гигантские плиты должны были сплавляться от Уэльса до равнины Солсбери. Давно известно, что знаменитый неолитический памятник состоит как из местных камней, так и из некоторых источников, добытых гораздо дальше, в уэльских холмах Пресели, пишет lenta.ua.

Дискуссия о том, каким же путем эти камни прошли в Стоунхендж, уже давно связана с уникальным блоком под названием «Алтарный камень», который собирался в пути. Популярная теория предполагала, что Алтарный Камень - зеленоватый песчаник, предположительно относящийся к позднесилуро-девонскому периоду и классифицируется как одна из литологий голубых тонов - прибыл с побережья Пембрукшир, в Милфорд-Хейвене, с блоками, затем проплывшими по Бристольскому каналу.

Тем не менее, новый анализ возраста и минерального состава Камня и его предполагаемого источника показал, что они на самом деле не совпадают. Вместо этого, ученые утверждают, что Алтарный Камень, вероятно, пришел из мест, находящихся далеко на востоке - около современного города Абергавенни, при этом предполагая, что голубые камни были перевезены по суше. Фактически, камни могли следовать по маршруту, очень похожему на магистральную дорогу, которая сегодня связывает Уэльс с Лондоном.

Построенный около 3000-2000 гг. до н.э., Стоунхендж содержит различные группы камней - зелено-серые сарсены, так называемые голубые камни и пурпурно-зеленый алтарный камень. Сарсены из песчаника - самые выдающиеся плиты Стоунхенджа - были получены в близлежащей местности от Мальборо-Даунс, всего в 20 милях от места памятника.

Менее очевидным, однако, является происхождение так называемых «голубых камней» - свободный термин, используемый для обозначения всех нелокальных пород, которые составляют остальную часть памятника. Они в основном состоят из относительно небольших блоков магматических пород «долерит» и «риолит», но также включают в себя так называемый «алтарный камень», который отличается. Сделанный из геологически более молодого, богатого слюдой песчаника, Алтарный Камень представляет собой плоский лежащий блок шириной около 2 метров, предположительно весящий около шести тонн, в настоящее время частично скрытый под двумя упавшими сарсенами.

Первый подробный анализ голубых камней был предпринят британским геологом и археологом Гербертом Генри Томасом в 1923 году, который связал большую часть камней со скалами, найденными примерно в 150 милях от холмов Пресел, в северном Пембрукшире, Уэльс. В отличие от этого, доктор Томас предположил, что Камень Алтаря совпал с двумя обнажениями подобного камня, найденного дальше к югу.

Первой была так называемая «формация Сенни», которую можно найти между Кидвелли и Абергавенни в Южном Уэльсе, а второй была так называемая «Подгруппа Кошестона», найденная на берегах Милфорд-Хейвена в Пембрукшире.

Представление о том, что Алтарный Камень прибыл из Милфорд-Хейвена, оказало глубокое влияние на теории относительно того, как голубые камни были транспортированы в Стоунхендж - с мыслью о том, что Алтарный Камень мог собираться по пути. Соответственно, многие эксперты предположили, что из Милфорд-Хейвена голубые камни и Камень Алтаря были отправлены на плотах по Бристольскому каналу, прежде чем отправиться на последнем этапе в Солсберийскую равнину по суше. На самом деле теория оказалась настолько популярной, что с тех пор было предпринято несколько попыток воспроизвести путешествие.

Недавние исследования, однако, поставили под сомнение первоначальную связь между Алтарным камнем и обнажениями песчаника в Южном Уэльсе и Пембрукшире - и аналогичным образом ставят под сомнение представление о блоках, пройденных морем из Милфорд Хейвена.

Некоторые исследователи даже пришли к выводу, что голубые камни пришли с северных склонов холмов Пресел, а это означает, что для того, чтобы пройти через Милфорд-Хейвен и море, их сначала пришлось бы извилистым образом перевезти через холмы.