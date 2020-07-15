Очередь в поддержку Валерия Цепкало и Виктора Бабарико уже больше километра 1 15.07.2020, 17:12

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Белорусы продолжают подходить к площади Независимости в Минске.

Между тем, очередь в Центризбирком растянулась уже более, чем на километр. В ней стоит около тысячи человек. От гостиницы «Минск» очередь развернули в сторону улиц Берсона и Мясникова. Посмотрите на видео, как это выглядит, пишет Telegram-канал «Баста!».

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