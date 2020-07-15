закрыть
15 июля 2020, среда, 17:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Очередь в поддержку Валерия Цепкало и Виктора Бабарико уже больше километра

1
  • 15.07.2020, 17:12
  • 2,507
Очередь в поддержку Валерия Цепкало и Виктора Бабарико уже больше километра

Белорусы продолжают подходить к площади Независимости в Минске.

Между тем, очередь в Центризбирком растянулась уже более, чем на километр. В ней стоит около тысячи человек. От гостиницы «Минск» очередь развернули в сторону улиц Берсона и Мясникова. Посмотрите на видео, как это выглядит, пишет Telegram-канал «Баста!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Мы сами построим свою Беларусь
Мы сами построим свою Беларусь Дмитрий Савич
Расслоение вертикали
Расслоение вертикали Игорь Яковенко
Это и есть настоящая жизнь
Это и есть настоящая жизнь Ирина Халип
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции Андрюс Кубилюс