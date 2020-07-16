закрыть
16 июля 2020, четверг, 16:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Во Франции ношение масок во всех помещениях станет обязательным

  • 16.07.2020, 14:49
  • 1,507
Во Франции ношение масок во всех помещениях станет обязательным

Меры вступают в силу уже со следующей недели.

Об этом в ходе выступления в Сенате заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, сообщает Le Figaro, пишет «Новое время».

В свою очередь официальный представитель правительства объяснил, что «идет юридическая и техническая работа» по этому вопросу.

По его словам, предстоит ясно определить, что считать «закрытым общественным пространством», и подготовить на местах реализацию этого решения.


популярное за неделю

Мнение

«Гарант» устал и его ресурсы усыхают
«Гарант» устал и его ресурсы усыхают Лилия Шевцова
Мы сами построим свою Беларусь
Мы сами построим свою Беларусь Дмитрий Савич
Расслоение вертикали
Расслоение вертикали Игорь Яковенко
Это и есть настоящая жизнь
Это и есть настоящая жизнь Ирина Халип