Во Франции ношение масок во всех помещениях станет обязательным 16.07.2020, 14:49

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Меры вступают в силу уже со следующей недели.

Об этом в ходе выступления в Сенате заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, сообщает Le Figaro, пишет «Новое время».

В свою очередь официальный представитель правительства объяснил, что «идет юридическая и техническая работа» по этому вопросу.

По его словам, предстоит ясно определить, что считать «закрытым общественным пространством», и подготовить на местах реализацию этого решения.