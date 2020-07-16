Назван главный признак тяжелой формы COVID-19 1 16.07.2020, 20:08

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Ученые изучили 50 больных, у которых заболевание сопровождалось различными симптомами.

Французские ученые определили характерный признак, который обнаруживается у пациентов с осложнениями из-за коронавируса. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

В ходе работы они изучили 50 больных, у которых заболевание сопровождалось различными симптомами: от легкого кашля до дыхательной недостаточности, из-за которой они попадали на ИВЛ. Проанализировав биоматериалы, исследователи выяснили, что всех пациентов с тяжелой формой COVID-19 объединяет дефицит интерферона и усиленное воспаление.

В частности, у тяжелых пациентов проявлялась нехватка интерферона типа I, выделяемого организмом для борьбы с вирусом. Его выработка замедляет прогрессирование коронавирусной инфекции.

Ученые пришли к выводу, что интерферон играет решающую роль в исцелении больных.

За все время пандемии в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 13,3 миллиона случаев заражений коронавирусом. Жертвами инфекции стали свыше 579 тысяч человек.