Президент ЕБРР покинул пост 2.07.2020, 18:08

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Сума Чакрабарти

Фото: EPA

Сума Чакрабарти возглавлял Европейский банк реконструкции и развития с 2012 года.

2 июля индийско-британский финансист Сума Чакрабарти объявил об уходе с поста президента Европейского банка реконструкции и развития, сообщил сайт ЕБРР.

Отставка связана с истечением двух полных сроков пребывания на посту. Чакрабарти стал первым президентом ЕБРР, который дважды выигрывал выборы, проводившиеся на альтернативной основе (в 2012-м и 2016 годах).

Он отметил, что полученный мандат на модернизацию банка удалось реализовать, добившись большей финансовой устойчивости, увеличения числа членов ЕБРР и стран, в которые он инвестирует, а также перенаправив более половины инвестиций на "зеленую" экономику.

По данным пресс-службы ЕБРР, Чакрабарти будет и впредь заниматься вопросами международного развития и экологическими вопросами в качестве главы попечительского совета британского аналитического центра ODI и члена Европейской комиссии Всемирной организации здравоохранения. Он также займется лекционной и консультативной деятельностью.

С 3 июля исполняющим обязанности президента ЕБРР станет первый вице-президент Юрген Ригтеринк. Ожидается, что постоянный преемник Чакрабарти будет избран на ежегодном собрании банка, которое перенесено с 13–14 мая на 7–8 октября 2020 года из-за коронавирусного кризиса.