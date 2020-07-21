СМИ раскрыли личность луцкого террориста 21.07.2020, 14:06

2,582

Фото: REUTERS, Tetiana Hrishyna

Мужчина представился украинской полиции как Максим Плохой.

Настоящее имя мужчины, захватившего около 20 заложников в украинском Луцке, — Кривош Максим Степанович, cообщает сайт «Новое время» со ссылкой на региональные издания.

По данным издания, мужчина, представившийся полиции как Максим Плохой, имеет судимость и принудительно лечился в психиатрической больнице.

Максим Кривош прописан официально в Дубно Ровенской области. В местах лишения свободы отсидел несколько сроков, тогда же он и написал свою книгу Философия преступника.

Агентство пишет, что после выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции. По словам людей, которые его опознали, мужчина производил впечатление «странного человека».

Напомним, 21 июля в Луцке на Театральной площади мужчина захватил пассажирский автобус и забаррикадировался в нем. На месте происшествия были слышны выстрелы, а на окнах автобуса остались следы от пуль.

По данным полиции, в захваченном автобусе находятся 20 заложников. У преступника при себе есть взрывчатка и оружие.

В МВД сообщили, что мужчина сам позвонил в полицию и представился как «Максим Плохой».

Четких требований у нападавшего нет. В области введены оперативные планы Заложник и Бумеранг.