Главная отрасль луканомики стала супердолжником 8 27.07.2020, 8:32

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Иллюстрационное фото

У любой медали есть две стороны.

Сельское хозяйство стало супердолжником в белорусской экономике. При этом власти хвастаются, что Беларусь якобы экспортирует «рекордно много сельхозпродукции». Посмотрим, какой ценой были достигнуты экспортные успехи, пишут banki24.by.

В 2019 году экспорт сельхозпродукции из Беларуси составил 5,519 млрд USD. Такие цифры растиражировали чиновники из Минсельхозпрода. По итогам 2020-го власти хотят нарастить экспорт до 5,7 млрд USD.

Как известно, у любой медали есть две стороны. Так и за валовыми показателями аграриев стоят миллиардные суммы долгов перед остальной экономикой. К 1 июня суммарные долги крупных и средних предприятий сельского хозяйства достигли 14,8 млрд BYN.

С начала года размер задолженности вырос на 4,6%. У аграриев неважное качество долга. Несмотря на многочисленные списания, отсрочки и рассрочки прошлых лет, 1 июня просроченными были обязательства на 3,093 млрд BYN.

Это значит, что доля просрочки в общем объеме долга сельского хозяйства составила 20,9%. Иными словами, аграрные компании не отдают кредиторам каждый пятый одолженный рубль. Для сравнения: на 1 июня удельный вес проблемных долгов в промышленности был равен 7,4%, в строительстве — 4,6%, в торговле — 5,7%.

Суммарные обязательства состоят из долгов по кредитам и займам и кредиторки. Размер долга по кредитам и займам у аграриев достиг 5,861 млрд BYN. С начала года сумма накопленных кредитов и займов увеличилась на 3,8%.

Объем просроченных кредитов и займов в сельском хозяйстве составил 427 млн BYN, доля просрочки — 7,3%. Удельный вес проблемных кредитов и займов в целом по экономике в разы ниже — 3%. В промышленности доля просрочки достигает 3,2%, в строительстве — 1,8%, в торговле — 4,6%.

Кредиторская задолженность сельского хозяйства составила 8,938 млрд BYN. С начала года она выросла на 5,2%. За последнюю пятилетку (с 1 января 2016-го) размер кредиторки аграриев увеличился на 55,7%.

Просроченная кредиторка в сельском хозяйстве достигла 2,666 млрд BYN. Ее рост за пятилетие составил 56,8%. Как и в случае с другими видами задолженности, качество кредиторки сельского хозяйства хуже, чем в иных отраслях экономики. Доля просрочки в кредиторке составила 29,8% против 14,5% в среднем по стране, 17,1% в промышленности, 11,6% в строительстве и 6,5% в торговле.

Сельское хозяйство является супердолжником, так как размер его дебиторки в разы ниже, чем кредиторка и обязательства по кредитам и займам. На 1 июня эта разница достигла 8,7 раза. То есть на каждые 100 BYN долга перед остальной экономикой сельскому хозяйству должны только 11,5 BYN.

Чистый долг сельского хозяйства (за минусом дебиторки) составил 13,1 млрд BYN, просрочка по нему — 2,630 млрд BYN. Это значит, что даже закрыв всю дебиторку, сельхозники останутся должны миллиарды рублей другим отраслям.