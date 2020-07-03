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Коронавирус стал мутировать и бьет антирекорд

  • 3.07.2020, 7:33
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Коронавирус стал мутировать и бьет антирекорд
Фото: Getty Images

Cтатистика по COVID-19 на 3 июля.

Коронавирус в мире по состоянию на 3 июля уже заразил почти 11 млн человек. При этом его жертвами стали более 524 тыcяч, а побороли – более 6,1 млн пациентов. Всего за сутки на земном шаре выявили 208 тыс. новых фактов инфицирования, сообщает worldometers.info.

Однако ученые из Гиссенского университета предположили, что мутации, которые начали наблюдаться у COVID-19, могут сделать его менее агрессивным и смертельным для человека, пишет obozrevatel.com.


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