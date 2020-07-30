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Латвийским врачам планируют поднять зарплату до 3800 евро

  • 30.07.2020, 10:48
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Латвийским врачам планируют поднять зарплату до 3800 евро

Предложена новая модель оплаты труда.

Министерство здравоохранения предложило каждый год постепенно повышать зарплату врачам на 11,5%, чтобы в 2027 году ее размер составил 3833 евро вместо нынешних 2003 евро. Об этом заместитель госсекретаря ведомства Арис Каспаранс, передает Mixnews.lv.

По его словам, ежегодно также планируется на 5% повышать зарплату других медицинских работников и персонала по уходу за пациентами, чтобы в 2027 году она достигла 1096 евро вместо нынешних 766 евро.

На реализацию этого плана ежегодно понадобится 70-75 млн евро.

Новая модель оплаты труда предусматривает введение эквивалента полной ставки и перерасчет тарифов. После введения новой модели основная зарплата будет составлять 70% от вознаграждения медицинских работников, а оставшиеся 30% будут зависеть от различных критериев: количество пациентов, количество и сложность проведенных операций, дисциплина и качество труда и т.п.


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