Племянника Путина выдвинули на должность председателя партии «Народ против коррупции» 6 4.07.2020, 21:02

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Роман Путин будет бороться с коррупцией и в верхушке российской власти?

Двоюродного племянника президента России, предпринимателя Романа Путина выдвинули на должность председателя партии «Народ против коррупции». Об этом сообщается на сайте партии, передает «Новая газета».

«Роман Игоревич имеет большой опыт общественной и политической деятельности, в области государственной службы. Эффективный предприниматель. Партия получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин вступил в партию 21 июня, а на съезде 5 июля планируется принять решение о его дальнейшей деятельности. На сайте «Народа против коррупции» говорится, что партия создана для того, чтобы «законными средствами бороться с последствиями и в первую очередь, с причинами возникновения коррупции» и сделать Россию «сильным, динамично развивающимся государством».

Ранее Роман Путин сообщал, что собирается создать собственную партию на базе движения «Люди дела» для участия в выборах в Госдуму. По его словам, партия намерена позиционироваться как правоконсервативный проект, основной целью которого будет защита интересов предпринимателей.

Роман Путин — сын двоюродного брата президента Игоря Путина. В 2012 году экс-оперативника ФСБ Романа Путина назначили советником губернатора Новосибирской области на общественных началах, однако в следующем году он был уволен. С 2013 года он возглавляет попечительский совет Федерации тхэквондо.

В 2014 году бизнесмен основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, которая вскоре сменила название на «Путин Консалтинг» и переехала в Россию. Возглавляемый Путиным Русский академический фонд ранее предлагал ограничить выезд за границу некоторым категориям молодых специалистов.