«Политические конкуренты Лукашенко — миллионы белорусов» 4 7.07.2020, 18:33

3,639

Фото: Reuters

И победа будет за нами!

Житель Лиды рассказал о том, как поверил в успех, после того, как в Беларуси поднялась волна солидарности, передает телеграм-канал «Европейская Беларусь».

- Здравствуйте! Я хочу поделится своими наблюдениями о том, что белорусы действительно воспряли. Такой активности и волны солидарности я не видел, наверное, еще с 1990-х.

Признаться честно, еще весной я находился в унынии и думал о том, что у нас ничего не получится, что еще пять лет будем сидеть в болоте власти одного человека. Однако, когда люди стали выходить на улицы по всем городам, когда я видел живые цепи, пустые площади в лукашенковский праздник, я понял – справедливость и победа будет за нами. Главное не сбавлять обороты.

Диктатор не ожидал того, что белорусы проснуться и станут полны решимости, от того его распирает зло. Он думал, что, устранив политических конкурентов, обеспечит себе победу. Однако политические конкуренты Лукашенко – это не только кандидаты в президенты, блогеры и активисты. Его политические конкуренты – миллионы белорусов, против которых он уже бессилен.