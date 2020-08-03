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Продажи белорусских МАЗов в России просели на 23%

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  • 3.08.2020, 16:27
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Продажи белорусских МАЗов в России просели на 23%

Лучшую реализацию среди иностранных изготовителей удерживает Volvo.

Объем российского рынка грузовых автомобилей в I полугодии сократился на 11,4% к уровню аналогичного периода 2019 года, до 31,6 тыс. единиц, пишет office life.

В продажах среди изготовителей лидирует KAMAZ, с долей рынка 37% новых грузовиков. За январь-июнь KAMAZ продал 11 738 штук грузовиков (-8,2%). На втором месте по реализации — российский GAZ, с объемом — 3 209 автомобилей (-14,9%).

Лучшую реализацию среди иностранных изготовителей удерживает Volvo с показателем 2 284 шт. (-16,9%).

В ТОП-5 грузового сегмента также входят российский Ural — 1 765 шт., (+22%) и шведская Scania — 1 657 шт.; (-29,7%). Scania демонстрирует самое сильное рыночное падение.

Минский автозавод держится в десятке лидеров с объемом продаж — 1 399 (-22,9%).

В июне продажи грузовиков всех марок на российском рынке составили 5,2 тыс. единиц.


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