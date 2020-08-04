Милиционер: Большинство пойдет за народ 4.08.2020, 11:54

Фото: «Наша Ніва»

Тех, кто поддерживает перемены, больше, чем вы думаете.

Telegram-каналу «Баста!» написал сотрудник милиции, который возмущен последней речью главы МВД Юрия Караева.

«Смотрел речь Караева. Я, если честно, был другого мнения до последнего о нем. Он предатель собственного народа. Я работаю в милиции, - пишет он. - Я хочу, чтобы он знал, что в этот бред большая часть сотрудников не верит. Большинство пойдет за народ. Против пойдут только те, кто за должности трясется. Если посмеет тронуть народ, то мы вам дадим бой. Нас больше, чем вы думаете. Чемодан, вокзал, ОАЭ. И то, что вы по всем отделам пытаетесь сотрудников переубедить и собираете срочные совещания, уже не поможет. Никто на это не поведется. Вы просто клоуны в погонах.

Я же был в Бресте на митинге и видел всех людей. Обычные люди всех возрастных категорий, которые устали от этого беспредела и нищеты. И он хочет, чтобы обычные сержанты, прапорщики и офицеры пошли против этих беззащитных людей. Конечно, кабинетные крысы в кабинетиках прохлаждаться будут. А на грязную работу младший состав отправят. Сержанты, офицеры и прапорщики, не позволяйте им промывать вам мозг и быть их марионетками. Не идите на преступление. Ведь там будут ваши друзья, знакомые, возможно родственники, и неужели вы пойдете против них? Подумайте сто раз перед тем, как это сделать, чинуши и генералы сбегут, а вы останетесь и будете за это нести ответственность.

И еще хотел попросить людей, чтобы выходили все. Без исключения. Сотрудники должны увидеть, что народ их поддержит».

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