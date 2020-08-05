В четверг в Беларуси ожидается до +32 градусов 1 5.08.2020, 18:24

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Будет преимущественно без осадков.

Оранжевый уровень опасности объявлен по юго-востоку Беларуси 6 августа из-за жары, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется северный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 12-18, по северо-западу местами 8-11 градусов выше нуля. Днем будет 23-29 градусов тепла, по юго-востоку страны - плюс 30-32.