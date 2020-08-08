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Поражение дьявола

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  • Виктор Горбачев
  • 8.08.2020, 13:50
  • 7,770
Поражение дьявола

Они уже — фейк.

Да, они проиграли в чистую. Вся хунта вместе с их "хозяином". Они голые. При деньгах и злате, на золотых унитазах и с золотым пистолетиком, но пустые душой и голые. Они уже фейк.

И как бы они ни кичились - это их чистое поражение. И какие бы % себе ни рисовали - поражение! И как бы ни рядились в овечьи шкуры - провал. И как бы ни подкупали электорат - днище. И какие бы ограждения вокруг городов не делали - баста. Они сдулись. Вообще. Под ноль. Царь голый. Свита рядом не лучше. Отключайте связь, интернет, блокируйте дороги - не прокатит. Все равно проиграли. Точка.

Все! Маски сброшены. Последние вздохи и ахи. Нет, слуги дьявола еще думают, что так будет всегда и им все сойдет. Наивные. Они проиграли вместе с ним. Вообще!

Эта страна уже не будет прежней. Этот народ уже не будет народцем. Народ переиграл дьявола. Чистейшее поражение сатаны!

И да. Народ все помнит. Хорошо помнит.

Остался день на размышление. Всем. И тем, и тем. И если слуги дьявола не остановятся в этот день - это был их выбор. Но! Поражение неизбежно.

Досыць.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»


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