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В воскресенье будет до +29°С

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  • 8.08.2020, 18:50
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В воскресенье будет до +29°С

Прогноз погоды на 9-10 августа.

9 августа ночью еще преимущественно без осадков, днем местами пройдут короткие летние дожди с грозами. Ночью и утром кое-где возможны слабые туманы. Ветер северной четверти слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+17°С, днем +24..+29°С, пишет pogoda.by.

10 августа сохранится комфортная теплая летняя погода. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут короткие летние дожди с грозами. Ночью и утром в низких местах возможен непродолжительный туман. Ветер северной четверти слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+17°С, днем +24..+29°С.


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