Европейские дипломаты собрались дома у Светланы Алексиевич 7 10.09.2020, 10:42

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Фото: Ann Linde / twitter.com

Представители посольств стран ЕС решили защитить Нобелевского лауреата от ареста.

Представители дипломатических миссий ряда европейских стран собрались в минской квартире Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, чтобы защитить ее от возможного ареста, сообщает «Европейская правда».

Опубликовано совместное фото дипломатов с писательницей с указанием, что первой его обнародовала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Преследование, аресты и насильственное выдворение оппозиции в Беларуси является серьезным нарушением права на мирный протест белорусским режимом. Счастлива поделиться этим фото, только что снятым в Минске — Светлана Алексиевич рядом с европейскими дипломатами, среди которых и дипломат Швеции», — написала Анн Линде.

Заместитель посла Литвы в Беларуси Аста Андрияускене уточнила, что у Светланы Алексиевич собрались послы Литвы, Германии, Польши, Швеции, Словакии и Чехии. По словам Андрияускене, первыми приехали посол Литвы Андрюс Пулокас и она — сразу после сообщения Алексиевич, что к ней пытаются попасть неизвестные. По прибытии к дому нобелевского лауреата дипломаты обнаружили скопление журналистов и «пару микроавтобусов».

«Мы позвали других послов ЕС и приехали послы Германии, Польши, Швеции, Словакии, Чехии. Сейчас думаем, что делать дальше», — сообщила заместитель литовского посла.

Она добавила, что силовики предприняли попытку попасть в подъезд, но «их не пустили».

Светлана Алексиевич — последняя из семи членов президиума Координационного совета, кто еще не арестован и не за границей. По свидетельству иностранных дипломатов, Алексиевич «очень конкретно дала понять, что не хочет уезжать из страны, что хочет остаться с людьми в Беларуси, хотя у нее много возможностей уехать».

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