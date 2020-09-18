Число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 30 миллионов человек 18.09.2020, 12:43

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Фото: Getty Images

Лидером среди стран мира по заболеваемости остаются США.

Более 30 миллионов человек по всему миру заразились новой коронавирусной инфекцией, сообщает сайт Сharter97.org со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего статистику заболеваемости в реальном времени.

В общей сложности от болезни умерли почти 945 тысяч человек, выздоровели более 20 миллионов человек.

Лидером среди стран мира по заболеваемости остаются США. Там выявлены более 6,6 миллиона случаев COVID-19. Умерли 197 тысяч человек, выздоровели 2,5 миллиона человек.

На втором месте Индия — 5,1 миллиона заболевших, 83 тысячи умерших, четыре миллиона выздоровевших.

Третьей идет Бразилия — инфицированы 4,4 миллиона человек, умерли 134 тысячи человек, выздоровели 3,8 миллиона человек.

Россия находится на четвертом месте в мировой статистике. По данным национального оперативного штаба по борьбе с вирусом на 18 сентября, в стране зафиксированы 1,09 миллиона случаев заболевания. 19 тысяч человек умерли, более 900 тысяч человек выздоровели.

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