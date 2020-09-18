Тренер по боксу проводит бесплатные занятия для жителей своего двора 5 18.09.2020, 16:29

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Фото: Дмиртий Брушко, TUT.BY

Как благодаря чату района люди стали собираться на тренировки.

«Ничего, сейчас все придут», — успокаивает Василий Шабанов. Он — тренер по боксу и единоборствам уже четвертый год. Сегодня он проводит занятие по самообороне для жителей своего района. Просто написал в телеграм-чат: мол, готов показать, что умеет, людям бесплатно, прямо в их дворе. И вот — ждем. Приложение на телефоне показывает, что на улице 11 градусов тепла, ветер — дикий, до этого моросил дождь. В то, что кто-то придет, мы не верим, но Василий знает: человек семь точно сейчас подтянется. Спойлер: в итоге пришло больше 20, пишет tut.by.

Как благодаря чату района люди стали собираться на тренировки

Мысль о том, чтобы собрать людей из близлежащих дворов на тренировку, пришла Василию Шабанову спонтанно. Выходил из дома, увидел объявление на подъезде, что теперь у района есть чат. Тренер отсканировал QR-код и вступил в него:

— Смотрю, а там ребята все классные, позитивные, вежливые. И главное, что я заметил: они собираются играть в футбол во дворе. Сейчас народ начал объединяться, раньше таких активностей у нас вообще не было. Я подумал: раз ребята такие спортивные, то почему бы мне с ними не поделиться теми знаниями, которые у меня есть? Тем более тема здоровья актуальна всегда, — вспоминает Василий.

Тренер отмечает: сейчас у всех сидячий образ жизни и много дел. Поэтому выкроить время на физическую активность очень сложно.

Фото: Дмиртий Брушко, TUT.BY

— Пришли с работы, детей покормили — уже и идти куда-то лень. А если прямо на районе организовывать какие-то мероприятия? Вышел из дома — и вот у себя на стадионе круто провел время, познакомился с соседями, о чем-то договорился, — уверен Василий. — Я написал предложение администратору с просьбой опубликовать информацию о тренировке.

В чате откликнулись пара человек. Василий вспоминает: в первый раз надеялся, что придут хотя бы два занимающихся.

— А пришло около 20 Было видно, что народ загорелся, я решил и дальше проводить такие тренировки. Выбрал не просто фитнес, а именно самооборону, потому что всегда чувствуешь себя спокойнее, когда знаешь, как правильно выдернуть руку, если кто-то к тебе пристал. Тем более если ты девушка и возвращаешься ночью домой: нужно понимать, как ответить, как отойти. Со знаниями у тебя хотя бы есть шанс убежать и позвать на помощь.

Фото: Дмиртий Брушко, TUT.BY

Еще один плюс самообороны, по мнению тренера, в том, что это не требует ежедневного обучения и хорошей физической формы. Заниматься могут все.

«Десять лет здесь прожила — и такое открытие»

Наталья пришла в первый раз. Причем — из другого района, соседнего:

— Пришли просто потому, что доверяем своему чату. Ожидаем движения, тренировочки. Вроде как самооборона заявлена, — говорит женщина.

Кристина же здесь не новичок. Признается, что сначала было очень интересно узнать, как выглядят тренировки именно по самообороне.

Фото: Дмиртий Брушко, TUT.BY

— Я сама занимаюсь спортом, так что в том, что я здесь, ничего удивительного нет. Обычно хожу на фитнес: приседаю, пресс качаю. Иногда — на йогу: в шавасане полежать, — смеется минчанка. — Бегаю на этом стадионе тоже часто, но когда время есть. Предложили — я и пришла. Самооборона — полезная штука, особенно для девушки.

Александр тоже раньше занимался спортом — плаваньем, поэтому легко решился прийти еще в первый раз. Сегодня он снова здесь:

— Из-за коронавируса активностей в жизни стало поменьше. Прогулки в воскресенье — вот и все в принципе. Прочитал в чате, что тренер организует что-то — пришел сразу, с удовольствием. Раньше здесь ничего такого не было, тишина. Да и чат появился максимум недели полторы назад.

Фото: Дмиртий Брушко, TUT.BY

Василий Шабанов и дальше планирует проводить тренировки бесплатно. Говорит, что сейчас есть свободное время для этого. Обычно он тренирует не только по боксу, но и в тренажерном зале. Из-за коронавируса клиентов стало не очень много, и он решил поискать какие-то новые форматы активности:

— Стадион прямо перед домом. Я вышел — позанимался сам, уделил время людям, раззнакомился. Получаю огромное удовольствие, — улыбается тренер.

На время, когда температура воздуха упадет еще сильнее, план уже тоже есть:

— Я уже начинаю подыскивать зал прямо в этом районе. Думаю, что получится договориться оплачивать аренду всей компанией и заниматься.

Фото: Дмиртий Брушко, TUT.BY

Компания и правда собралась активная: Ольга, например, пришла сюда прямо с семейного вечера — годовщины свадьбы.

— Я здесь уже второй раз. Мне понравилось: люди такие открытые, позитивные, — признается женщина. — При всей нашей подозрительности, которая в последнее время стала присуща многим, никто из нас друг в друге не сомневается. И это как-то действительно объединяет. Я доверяю людям, и увидеть много таких же вокруг себя — здорово. А в своем дворе — тем более. Десять лет здесь прожила — и такое открытие!

«Травму здесь точно никто не получит»

Василий признается: своей инициативой он хочет донести, что тренироваться можно в любом возрасте и начинать с нуля.

— Любые психологические барьеры можно преодолеть. Здесь главное — обуть кроссовки, зашнуровать их и выйти из дома. А если еще есть человек с опытом, который может показать, как и что делать, это дает только больше мотивации, — считает тренер. — Даже если у вас проблемы с финансами, на обычном стадионе около дома можно выполнять огромное количество упражнений. Но когда есть единомышленники со двора, гораздо проще. Когда с кем-то договоришься, меньше шансов, что вы не пойдете.

Фото: Дмиртий Брушко, TUT.BY

На вопрос, не могут ли такие занятия навредить здоровью неподготовленных минчан, тренер отвечает: однозначно нет.

— Даже что касается разминки. Если я даю какие-то упражнения, где задействуются колени, я предупреждаю: с травмой колена или при болезненных ощущениях — не делайте. Когда пробуем упражнения в парах, я говорю быть максимально расслабленным тем, на ком отрабатывается прием. Второй же действует максимально аккуратно и медленно. Наша задача — сохранить здоровье друг друга и научиться.

Других моментов, где можно получить травму, тренер не видит:

— Такого, что мы носим друг друга на спине, здесь точно нет, — уверяет Василий. — Мы даже на асфальт никого не роняем, чтобы не ушибиться. Все без вреда — как для себя, так для партнера.

Фото: Дмиртий Брушко, TUT.BY

Как тренер, Василий больше всего удивляется сознательности минчан. Говорит, многие ему даже звонят с извинениями: мол, прийти не получается сегодня, но очень хочется.

— Люди подходят достаточно ответственно. Так что думаю, народа будет только больше — всем нравится. А вообще, эмоционально устаешь от таких тренировок: к каждому надо найти подход. Но я реально вижу отдачу, и это только подогревает мой интерес и желание помогать людям.

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