закрыть
18 сентября 2020, пятница, 18:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Тренер по боксу проводит бесплатные занятия для жителей своего двора

5
  • 18.09.2020, 16:29
  • 3,562
Тренер по боксу проводит бесплатные занятия для жителей своего двора
Фото: Дмиртий Брушко, TUT.BY

Как благодаря чату района люди стали собираться на тренировки.

«Ничего, сейчас все придут», — успокаивает Василий Шабанов. Он — тренер по боксу и единоборствам уже четвертый год. Сегодня он проводит занятие по самообороне для жителей своего района. Просто написал в телеграм-чат: мол, готов показать, что умеет, людям бесплатно, прямо в их дворе. И вот — ждем. Приложение на телефоне показывает, что на улице 11 градусов тепла, ветер — дикий, до этого моросил дождь. В то, что кто-то придет, мы не верим, но Василий знает: человек семь точно сейчас подтянется. Спойлер: в итоге пришло больше 20, пишет tut.by.

Как благодаря чату района люди стали собираться на тренировки

Мысль о том, чтобы собрать людей из близлежащих дворов на тренировку, пришла Василию Шабанову спонтанно. Выходил из дома, увидел объявление на подъезде, что теперь у района есть чат. Тренер отсканировал QR-код и вступил в него:

— Смотрю, а там ребята все классные, позитивные, вежливые. И главное, что я заметил: они собираются играть в футбол во дворе. Сейчас народ начал объединяться, раньше таких активностей у нас вообще не было. Я подумал: раз ребята такие спортивные, то почему бы мне с ними не поделиться теми знаниями, которые у меня есть? Тем более тема здоровья актуальна всегда, — вспоминает Василий.

Тренер отмечает: сейчас у всех сидячий образ жизни и много дел. Поэтому выкроить время на физическую активность очень сложно.

Фото: Дмиртий Брушко, TUT.BY

— Пришли с работы, детей покормили — уже и идти куда-то лень. А если прямо на районе организовывать какие-то мероприятия? Вышел из дома — и вот у себя на стадионе круто провел время, познакомился с соседями, о чем-то договорился, — уверен Василий. — Я написал предложение администратору с просьбой опубликовать информацию о тренировке.

В чате откликнулись пара человек. Василий вспоминает: в первый раз надеялся, что придут хотя бы два занимающихся.

— А пришло около 20 Было видно, что народ загорелся, я решил и дальше проводить такие тренировки. Выбрал не просто фитнес, а именно самооборону, потому что всегда чувствуешь себя спокойнее, когда знаешь, как правильно выдернуть руку, если кто-то к тебе пристал. Тем более если ты девушка и возвращаешься ночью домой: нужно понимать, как ответить, как отойти. Со знаниями у тебя хотя бы есть шанс убежать и позвать на помощь.

Фото: Дмиртий Брушко, TUT.BY

Еще один плюс самообороны, по мнению тренера, в том, что это не требует ежедневного обучения и хорошей физической формы. Заниматься могут все.

«Десять лет здесь прожила — и такое открытие»

Наталья пришла в первый раз. Причем — из другого района, соседнего:

— Пришли просто потому, что доверяем своему чату. Ожидаем движения, тренировочки. Вроде как самооборона заявлена, — говорит женщина.

Кристина же здесь не новичок. Признается, что сначала было очень интересно узнать, как выглядят тренировки именно по самообороне.

Фото: Дмиртий Брушко, TUT.BY

— Я сама занимаюсь спортом, так что в том, что я здесь, ничего удивительного нет. Обычно хожу на фитнес: приседаю, пресс качаю. Иногда — на йогу: в шавасане полежать, — смеется минчанка. — Бегаю на этом стадионе тоже часто, но когда время есть. Предложили — я и пришла. Самооборона — полезная штука, особенно для девушки.

Александр тоже раньше занимался спортом — плаваньем, поэтому легко решился прийти еще в первый раз. Сегодня он снова здесь:

— Из-за коронавируса активностей в жизни стало поменьше. Прогулки в воскресенье — вот и все в принципе. Прочитал в чате, что тренер организует что-то — пришел сразу, с удовольствием. Раньше здесь ничего такого не было, тишина. Да и чат появился максимум недели полторы назад.

Фото: Дмиртий Брушко, TUT.BY

Василий Шабанов и дальше планирует проводить тренировки бесплатно. Говорит, что сейчас есть свободное время для этого. Обычно он тренирует не только по боксу, но и в тренажерном зале. Из-за коронавируса клиентов стало не очень много, и он решил поискать какие-то новые форматы активности:

— Стадион прямо перед домом. Я вышел — позанимался сам, уделил время людям, раззнакомился. Получаю огромное удовольствие, — улыбается тренер.

На время, когда температура воздуха упадет еще сильнее, план уже тоже есть:

— Я уже начинаю подыскивать зал прямо в этом районе. Думаю, что получится договориться оплачивать аренду всей компанией и заниматься.

Фото: Дмиртий Брушко, TUT.BY

Компания и правда собралась активная: Ольга, например, пришла сюда прямо с семейного вечера — годовщины свадьбы.

— Я здесь уже второй раз. Мне понравилось: люди такие открытые, позитивные, — признается женщина. — При всей нашей подозрительности, которая в последнее время стала присуща многим, никто из нас друг в друге не сомневается. И это как-то действительно объединяет. Я доверяю людям, и увидеть много таких же вокруг себя — здорово. А в своем дворе — тем более. Десять лет здесь прожила — и такое открытие!

«Травму здесь точно никто не получит»

Василий признается: своей инициативой он хочет донести, что тренироваться можно в любом возрасте и начинать с нуля.

— Любые психологические барьеры можно преодолеть. Здесь главное — обуть кроссовки, зашнуровать их и выйти из дома. А если еще есть человек с опытом, который может показать, как и что делать, это дает только больше мотивации, — считает тренер. — Даже если у вас проблемы с финансами, на обычном стадионе около дома можно выполнять огромное количество упражнений. Но когда есть единомышленники со двора, гораздо проще. Когда с кем-то договоришься, меньше шансов, что вы не пойдете.

Фото: Дмиртий Брушко, TUT.BY

На вопрос, не могут ли такие занятия навредить здоровью неподготовленных минчан, тренер отвечает: однозначно нет.

— Даже что касается разминки. Если я даю какие-то упражнения, где задействуются колени, я предупреждаю: с травмой колена или при болезненных ощущениях — не делайте. Когда пробуем упражнения в парах, я говорю быть максимально расслабленным тем, на ком отрабатывается прием. Второй же действует максимально аккуратно и медленно. Наша задача — сохранить здоровье друг друга и научиться.

Других моментов, где можно получить травму, тренер не видит:

— Такого, что мы носим друг друга на спине, здесь точно нет, — уверяет Василий. — Мы даже на асфальт никого не роняем, чтобы не ушибиться. Все без вреда — как для себя, так для партнера.

Фото: Дмиртий Брушко, TUT.BY

Как тренер, Василий больше всего удивляется сознательности минчан. Говорит, многие ему даже звонят с извинениями: мол, прийти не получается сегодня, но очень хочется.

— Люди подходят достаточно ответственно. Так что думаю, народа будет только больше — всем нравится. А вообще, эмоционально устаешь от таких тренировок: к каждому надо найти подход. Но я реально вижу отдачу, и это только подогревает мой интерес и желание помогать людям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны
Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны Глеб Павловский
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины