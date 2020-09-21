Сила - за нами 2 Андрей Войнич

21.09.2020, 12:30

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Андрей Войнич

Таракан должен это чувствовать каждый день.

Не так давно мы всей страной еще сидели по уши в трясине лукашизма, размеренно бурча себе под нос заветные идеологические мантры про стабильность и социальное государство, при этом ясно осознавая, что это всё сказочки для нашего успокоения.

Но сколько не спи, просыпаться придется. Так устроен мир, и мы не оказались исключением. Лукашизм проиграл, вместе со своим нецивилизованным вождём и диким окружением. Проиграл окончательно, хоть и отказывается это принять.

Белорусы в одночасье стали свободными и сплоченными, сломали все стереотипы и установки, перевернули с ног на голову устой застоя и не собираются на этом останавливаться.

Что делать сейчас? Ответ прост - продолжать делать всё, что мы вместе делаем последнее время, но усиливать натиск с каждым днем. Сила - за нами, таракан должен это чувствовать каждый день.

Давим на все больные места, максимально и постоянно, со всех сторон, всей страной. Наше преимущество в том, что здоровых мест у этой диктатуры не осталось, всё поражено.

Организовываемся и ежедневно выходим на улицы, создаем автономные взаимосвязанные группы, но без привязки к какому-то центру. Группы должны действовать синхронно друг с другом. Между группами разных районов и даже дворов должна быть прочная взаимосвязь, в случае необходимости - поддержка.

Очень важно, чтобы и сами группы были максимально сплоченными, при любых акциях каждый участник должен знать пути отхода, местность и как защищаться при необходимости.

Тут необходимо отметить тот факт, что повсеместно стали организовываться отряды самообороны, потому что людей уже капитально достал произвол силовиков. Идея очень хорошая и полностью вписывается в рамки мирного протеста, тем более, что обороняться есть от кого.

Тут тоже важна слаженность действий и взаимная поддержка, и в нашу пользу играет масса факторов, главный из которых - общая цель, достигаемая не по принуждению.

Следующая важная болевая точка таракана - это его кошелёк, из которого он спонсирует террор против народа, поэтому надо максимально урезать ему приток средств. Тотально выходим из провластных профсоюзов, организаций и партий, снимаем всё до последней копейки с банковских счетов, обналичиваем банковские карты, минимально меняем валюту, бойкотируем лояльные власти магазины и торговые марки.

На сегодняшний день мы все точно знаем, что власти боятся объединения общества во всем, поэтому и стараются нас разобщить. Самый страшный сон диктатора - забастовка. Настоящая, при которой люди не работают вообще.

Одна неделя забастовки и лукономический карточный домик рухнет, потянув за собой всё, что помогает диктатору держаться за трон и похоронив под обломками самого Лукашенко вместе с его прихлебателями.

Сейчас нет ни одного госпредприятия в стране, работники которого бы не бастовали. Чаще всего это забастовки "итальянские" вкупе с саботажем, что тоже довольно эффективно и разрушительно для режима.

Но думаю, что и их апогеем будут полноценные забастовки с выходом рабочих на улицы своих городов, потому что денег в стране нет, печатный станок уже работает на всю катушку и это обрушит рубль, что приведет в очередной раз к резкому обеднению людей.

Стоит ждать этого рабочим или нет решать им, но чем больше ждать, тем более выжженным будет наше общее поле - Беларусь.

Андрей Войнич, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»

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