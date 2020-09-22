Девушка, в которую «кажется все влюбились» 5 22.09.2020, 18:01

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фото: euroradio.fm

Журналисты поговорили с минчанкой с тех самых фото с ОМОНом.

“Кажется, я влюбился” — с такой подписью по интернету разошлись снимки курящей девушки, которую ведут под руки сотрудники ОМОН. Кадрами с милицией, кажется, в Беларуси уже никого не удивить, но выражение лица и сигарета в руках этой минчанки моментально сделали фотографии мемными, передает «Еврорадио».

Еврорадио связалось с героиней вирусного фото, чтобы узнать, кто она, и услышать историю этого снимка.

Минчанка Яна — байкерша, любит путешествовать на мотоцикле по Беларуси и до президентской кампании вообще не интересовалась политикой.

“Я раньше была крайне аполитичным человеком. Наверное, как и у многих белорусов была такая позиция: пусть они делают что угодно, мне спокойно, и всё хорошо. Но просто в какой-то момент терпение уже закончилось. Очень страшно жить в стране, где на бумаге одно, а на деле другое. Где человек не может защитить себя при помощи Конституции... Это очень обидно, это очень больно”, — рассказывает девушка.

20 сентября воскресный Марш справедливости в Минске не был для девушки первой акцией протеста, но именно в этот вечер она дебютировала в качестве задержанной.

“Шла уже домой, после акции, на остановку. Ну и получается, что немного не дошла. Я закурила и периферийным зрением увидела, что сзади двое омоновцев подлетают. Схватили меня под руки. Я не сопротивлялась. А смысл мне сопротивляться? Я им сразу сказала: не надо меня тянуть — я пойду сама. Но они продолжали меня тянуть. А я иду так вальяжно, потому что понимаю, что это моя последняя сигарета в ближайшие дни. Так обидно было: только-только закурила”.

Задержание произошло около 18:00 в районе Академии наук. Оттуда девушку на автозаке доставили в Советское РУВД. В отношении Яны составили два протокола: “Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий” (23.34) и “Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении” (23.4).

“По протоколу я некоему майору Любимову и одежду рвала при задержании, и в автозак упиралась лезть. По этому протоколу казалось, что я какая-то буйнопомешанная. У всех нас — а в Советском РУВД было пять девушек — были одинаковые протоколы. И мы все якобы оказывали сопротивление этому многострадальному майору Любимову”.

Но мы же помним фото Яны, сделанные при задержании, — где там неповиновение?

Девушка провела ночь в Жодинском СИЗО, потому что, как она услышала от сотрудников милиции, минский изолятор в переулке Окрестина уже был переполнен.

На следующий день состоялся суд. Девушке на заседании удалось доказать, что она не сопротивлялась при задержании, однако её признали виновной за участие в несанкционированном мероприятии. Результат — штраф в размере 135 рублей ($52).

Про то, что её фото стали мемом, Яна узнала вечером 21 сентября, когда вернулась из Жодино в Минск.

“Волонтёры, которые дежурят возле Жодино, довезли меня домой. Мне остаётся несколько метров до подъезда, и тут от подруги прилетает сообщение — эта фотография. Я посмеялась, а потом понеслось — как плотину прорвало. И эти фото из каждого утюга. Я не ожидала такого абсолютно. Тогда даже не знала, что меня кто-то снимает. И такой резонанс, и столько слов поддержки — это что-то невероятное”.

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