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Раскрыто главное условие передачи коронавируса

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  • 23.09.2020, 9:05
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Раскрыто главное условие передачи коронавируса
Фото: Getty Images

Эти результаты помогают объяснить, почему пандемия усилилась в течение июля.

Ученые выяснили, что ключевым фактором для передачи коронавируса SARS-CoV-2 является скорость испарения влаги в воздухе. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert! (перевод - lenta.ru).

Исследователи изучили влияние влажности, температуры окружающей среды и скорости ветра на распространение мельчайших каплей слюны, в которых содержатся частицы вируса. Результаты теоретического моделирования и гидродинамических экспериментов показали, что высокая температура и низкая относительная влажность приводят к высокой скорости испарения капель, загрязненных слюной, что значительно снижает жизнеспособность вируса.

Однако расстояние, на которое перемещаются облака капель, а также их концентрация остаются значительными даже при высоких температурах, если относительная влажность также высока. Скорость ветра — еще одно главное условие, влияющее на возможные изменения правила социального дистанцирования.

Эти результаты помогают объяснить, почему пандемия усилилась в течение июля в различных густонаселенных городах по всему миру, где наблюдались как высокие температуры, так и высокая относительная влажность. Они также предупреждают о возможности второй волны пандемии в предстоящие осенние и зимние сезоны, когда низкие температуры и высокая скорость ветра повысят выживаемость и передачу вируса, переносимого по воздуху.

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