«Баста!»: Сегодняшний спектакль показал его панический страх перед народом

«Баста!»: Сегодняшний спектакль показал его панический страх перед народом23
- 23.09.2020, 11:54
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Он собственными руками вбил еще один гвоздь в крышку своего гроба.
Как и ожидалось, трусливый таракан провел свою «инаугурацию» втихаря, спрятавшись от всего народа. На мероприятие в резиденции «Цал Дир Бие» позвали только проверенных чиновников и переодетых в гражданское силовиков. Их набралось пару сотен, пишет телеграм-канал «Баста!».
Панический страх перед народом, тотальное недоверие даже к собственному окружению, неуверенность и паника - вот и все, что показал сегодняшний спектакль.
Саша собственными руками вбил еще один гвоздь в крышку своего гроба.
Улыбнулись, посмеялись над тараканом и двигаемся дальше. Работы по смене власти хватает. Не отвлекаемся на истерику пациента.