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Белорусские гостиницы и рестораны находятся в финансовом нокдауне

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  • 25.09.2020, 9:14
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Белорусские гостиницы и рестораны находятся в финансовом нокдауне
иллюстрационное фото

Отрасль стала важным индикатором экономического кризиса в стране.

Кризис 2020 года вымыл миллионы рублей прибыли из сектора HoReCa и превратил их в чистые убытки. Есть ли выход из сложившихся трудностей?

HoReCa — это англоязычное сокращение от сочетания слов Hotel, Restaurant, Cafe/Catering. В переводе на русский язык — это бизнес, связанный со сферой гостеприимства, пишут banki24.by.

В Беларуси такие предприятия учитываются по виду деятельности «услуги по временному проживанию и питанию».

Обычно в начале года сфера HoReCa в РБ имеет некоторые временные убытки, но затем ситуация исправляется и бизнесы в целом выходят на годовую прибыль.

Текущий год стал неприятным исключением из правила. Финансовые позиции белорусских гостиниц и ресторанов подорвал коронавирус.

Также свой негативный вклад внесла мартовская девальвация белорусского рубля.

Власти Беларуси не вводили строгих ограничений на посещение кафе и ресторанов, но население само по себе стало избегать мест скопления людей. В число этих мест безусловно попали точки общепита.

Удар на добивание в HoReCa сделал экономический кризис. Ведь при кризисе без всякого вируса люди начинают экономить на поездках и резать непервоочередные расходы. В число оптимизируемых расходов в нашей бедной стране часто попадает питание вне дома. Белорусы просто перестают посещать кафе и возвращаются к ссобойкам.

В марте рентабельность продаж у крупных и средних гостиниц и ресторанов опустилась до минус 3,9%, затем в апреле упала до минус 18,5%.

Даже в июле, который входит в число лучших месяцев для HoReCa, рентабельность не выбралась из-под нуля и составила минус 0,9%. В среднем за 7 месяцев сектор сработал на минус 3,7%.

Для сравнения: в январе—июле 2019 года средняя рентабельность составляла +5,6%. Предприятия сферы временного проживания и питания воспользовались указом № 159 о курсовых разницах и временно «спрятали» часть убытков.

Но и с учетом размазывания убытков до конца 2022 года по итогам 7 месяцев 2020-го получилось минус 264,5 млн BYN (против +41,9 млн BYN годом ранее).

Если в 2019 году убыточными были только 17,3% учитываемых организаций HoReCa, то в 2020-м их доля подскочила до 62,4%. Убытки убыточных компаний выросли на порядок — в 34 раза до 276,3 млн BYN. Прибыль прибыльного меньшинства сократилась почти впятеро — с 50,1 до 11,9 млн BYN.

Суммарные долги гостиниц и ресторанов на 1 августа составили 1,912 млрд BYN. С начала года они увеличились на 16,6%.

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