закрыть
25 сентября 2020, пятница, 20:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

170 сотрудников минской проектной организации требуют новых выборов

1
  • 25.09.2020, 18:32
  • 6,496
170 сотрудников минской проектной организации требуют новых выборов
Фото: Александр Васюкович / Vot-tak.tv / Belsat.eu

Трудовой коллектив выступил с открытым обращением к властям.

Сотрудники различных организаций и учреждений по-прежнему продолжают адресовать властям открытые обращения, содержащие требования о прекращении насилия и необоснованных задержаний, а также проведения новых президентских выборов. Подобный документ подписали многие сотрудники столичного проектного института «Минскинжпроект», пишет tut.by.

Представители трудового коллектива проектного института, выражая свою обеспокоенность происходящим в Беларуси, выступают в открытом обращении против насилия и заявляют, что хотят, чтобы их налоги шли на мирное развитие страны.

«Мы, работники УП „МИНСКИНЖПРОЕКТ“, проектируем безопасные улицы и сооружения для нашей страны. Но сейчас улицы перестали быть безопасными. Людей похищают и избивают в любое время дня и ночи за то, что они требуют правды и хотят быть услышанными», — говорится в обращении.

Главным политическим требованием сотрудников является проведение повторных президентских выборов с привлечением независимых наблюдателей. Также они хотят, чтобы в стране прекратились насилие, необоснованные задержания и преследование мирных граждан со стороны силовиков, а также было проведено расследование случаев избиений и пыток с привлечением виновных к ответственности. Проектировщики выступают за освобождение политзаключенных и участников мирных демонстраций, оказавшихся под стражей.

Еще одним пунктом требований является максимальная идентификация сотрудников правоохранительных органов, находящихся при исполнении служебных обязанностей, обоснованная в документе тем, что «правоохранитель не должен выглядеть и действовать, как бандит».

Открытое обращение адресовано главе Мингорисполкома, руководителю администрации Ленинского района столицы и генеральному прокурору Беларуси. Всего свои подписи под документом поставили 170 сотрудников учреждения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич