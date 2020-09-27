Россия проела «теневые» резервы 2 27.09.2020, 11:50

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Банки в РФ столкнулись с нехваткой валюты.

Российская банковская система исчерпала запасы свободной валюты и находится в состоянии дефицита валютной ликвидности. Такую оценку в обзоре по сектору дают аналитики Райффайзенбанка, сообщает finanz.ru.

По их расчетам, на начало сентября собственные валютные резервы банков - в виде ликвидных активов и наличности на корсчетах за рубежом - были на 3,5 млрд долларов меньше суммы, которую сами банки должны клиентам по расчетным счетам.

Иными словами, у банков нет достаточно наличных или валютных активов, которые можно быстро продать за «кэш», чтобы расплатиться со всеми клиентами, которые могут потребовать свои деньги в любой момент.

«Валютная подушка» банковской системы - это своего рода «непубличные резервы» страны, и она была «проедена» без остатка.

На начало года у банков было больше 15 млрд долларов свободных средств, которые начали активно тратиться в апреле, когда экономика испытала нефтяной шок.

В июне и июле банки изъяли 11 млрд долларов с иностранных корсчетов, объем которых упал до минимума более чем за 1,5 года. В августе эти запасы восстановились, но лишь на 0,6 млрд долларов, что не компенсировало долг банков перед клиентами по расчетным счетам, который вырос на 2,9 млрд долларов.

Одновременно возобновился отток валютных вкладов населения (на 0,4 млрд долларов в августе). А кроме того, банки выдают «нетипично много» валютных кредитов, указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

За июль-август в валютное кредитование ушло 4,9 млрд долларов, несмотря на установку ЦБ на деллариризацию балансов. «Значение индикатора, характеризующего запас валютной ликвидности, по нашим оценкам, снизилось еще на 3,2 млрд долларов (после снижения на 5 млрд долларов в июле), что соответствует значению ее дефицита в 3,5 млрд долларов. Он мог быть еще больше, если бы банки не высвободили 1,9 млрд долларов из портфеля евробондов», - отмечает Порывай.

Дефицит валюты в банковской системе означает отсутствие «подушки безопасности» для рубля, который с начала года обвалился на 25%, поставив антирекорд с 2014 года.

«Даже при стабильных ценах на нефть рубль все еще сохраняет потенциал для ослабления (хотя большая его часть уже реализовалась), принимая во внимание не только дефицит валютной ликвидности в секторе, но и близкое к нулю или даже отрицательное сальдо счета текущих операций (из-за восстановления импорта и выплаты дивидендов), а также большой вывоз капитала частным сектором», - предупреждает Порывай.

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