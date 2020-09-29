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Страна и общество должны знать своих Героев

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  • 29.09.2020, 12:31
  • 2,875
Страна и общество должны знать своих Героев
Фото: Reuters

Именно они будут формировать будущее Беларуси.

Читатель Telegram-канала «Баста!» предлагает создать в Беларуси «белый список».

- В него бы вошли судьи, чиновники, силовики, служащие, учителя, врачи, спортсмены. Люди, которые не поступились совестью, законом, отстаивали свою гражданскую позицию и права других.

Страна и общество должны знать своих Героев. Видеть, что их много. Более того, это будут те люди, которые в будущем могут возглавить министерства, учреждения, университеты, школы, стать депутатами, мэрами. Это то, что называется элита общества, что формируется уже сегодня и на что можно опереться завтра, в период реформ и демократизации страны, — резюмировал читатель Telegram-канала.

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