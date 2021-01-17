закрыть
17 января 2021, воскресенье, 14:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Гололедица и сильные морозы сохранятся в Беларуси и 18 января

  • 17.01.2021, 12:36
  • 1,096
Гололедица и сильные морозы сохранятся в Беларуси и 18 января

Объявлен оранжевый уровень опасности.

На всей территории Беларуси, в том числе и в Минске, 18 января ожидается неблагоприятное погодное явление, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает nn.by.

Ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер будет неустойчивый слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 23-29 градусов мороза, местами - минус 17-22. Днем будет 11-17 ниже нуля, в отдельных районах - 18-20 градусов мороза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня Леонид Невзлин
Белорусские силовики по-прежнему «протекают»
Белорусские силовики по-прежнему «протекают» Анджей Почобут
Пространство ваше, но время — наше
Пространство ваше, но время — наше Ирина Халип
Криптовалюта для ОМОНа и ГУБОПиКа
Криптовалюта для ОМОНа и ГУБОПиКа Владимир Халип