«Проведут чемпионат между ОМОНом и спецназом»13
- 19.01.2021, 10:55
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Белорусы в соцсетях радуются хоккейному поражению диктатора.
Несмотря на неоднозначное поведение Рене Фазеля во время визита в Минск и после него, Международная федерация хоккея сегодня окончательно решила не проводить чемпионат мира по хоккею 2021 в Минске по политическим причинам.
Белорусы обрадовались такой пусть маленькой, но страшно приятной победе. The Village Беларусь собрал всю эту радость и самые смешные шутки по теме из соцсетей.
– Ледовые арены станут идеальной площадкой для сохранения урожая картофеля, – отметил Александр Лукашенко. pic.twitter.com/BKRN0lR5Q0— Glaṁour Gøpnїque 🍌 2% (@kazz_by) January 18, 2021
Проводи и дальшэ свой раждзественски турнир, Сашка. Там ты усех пабедзиш— Тадэвуш Рэйтан (@TadewushRejten) January 18, 2021
В районе Дворца потепление наблюдается. В окрестностях можно сэкономить на отоплении— SSnow™⚪🔴⚪ (@AlexSnegg) January 18, 2021
IIHF отменили хоккей нагло, целенаправленно— шчу́чы́ншчы́нский_концлагерь (@AvDreamcatcher) January 18, 2021
Поздравляю всех беларуских хоккеистов, засунувших языки в жопы летом-осенью и планировавших играть на чемпионате дома. Вы это заслужили.— Млявасць і абыякавасць (@not_RW) January 18, 2021
January 18, 2021
Не удивительно, что Фазель всех обнимал и улыбался. Если бы сказал такие инсайды сразу, то заехал бы на Володарку шустро.— Gypsynkov (@gypsynkov) January 18, 2021
В Беларуси пройдет ЧМ по хоккею между ОМОНом и спецназом. Победителю теплая казарма и внеочередное звание— Cyniczny Bulbash 🔞 💟♥️💟 (@LukaVata_fack) January 18, 2021
Из-за отказа Белиты и Белаза спонсировать Чемпионат мира по хоккею его отменили.— Сара Либерман (@antolna) January 18, 2021
завтра будет декрет передаче спортивных объектов (в первую очередь ледовых дворцов) от Министерства спорта и туризма местным властям для организации и открытия на их площадях вещевых и продовольственных рынков— Glaṁour Gøpnїque 🍌 2% (@kazz_by) January 18, 2021
завтра будет декрет передаче спортивных объектов (в первую очередь ледовых дворцов) от Министерства спорта и туризма местным властям для организации и открытия на их площадях вещевых и продовольственных рынков— Glaṁour Gøpnїque 🍌 2% (@kazz_by) January 18, 2021
Дед организует свой ЧМ. Группа А: Беларусь, Венесуэла, ДНР, ЛНР, Сербия, ОАЭ.— Пост-хардкорыч (@Paznjak) January 18, 2021
Ну или так :) pic.twitter.com/Bg7YtfuT3D— Tribuna.com Беларусь (@goalsby) January 18, 2021
Саня ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке, Саня?— Бульбингемский Шериф (@sheriffofbulba) January 18, 2021
В Минске не пройдёт ЧМ-2021.— Скай Волк (@SkyVolk7) January 18, 2021
Чтобы вы понимали историчность этого момента: это всего второй случай за 84 чемпионата мира по хоккею, когда турнир переносят из одной страны в другую. Предыдущий случай был из-за Пражской весны.https://t.co/XUmhg124Ep