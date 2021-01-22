Минздрав сообщил о новых случаях COVID-19 в Беларуси

Минздрав сообщил о новых случаях COVID-19 в Беларуси1
- 22.01.2021, 17:09
Официальной белорусской статистике уже давно никто не верит.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1813 пациентов с COVID-19, выписаны 2087 пациентов, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.
С начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 234 111 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 218 831 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
В активной фазе COVID-19 — 13 652 пациента.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1628 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Девять — за последние сутки.
За минувшие сутки выполнен 18 541 тест (примерно 9,8% положительные). Всего в стране проведено 4 330 509 тестов.