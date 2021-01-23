Что будет с ценами на продукты, лекарства и детские товары? 1 23.01.2021, 15:42

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Pост налогов ляжет на покупателей.

На лекарства, медизделия, продукты и детские товары в ближайшее время могут заметно вырасти цены (на некоторые уже выросли). Причина — с 1 января власти подняли ставки НДС при ввозе и продаже на многие товары, пишет tut.by. Судя по реакции рынка, рост налогов ляжет на покупателей: в некоторых случаях частично, в других — полностью. Магазины детской одежды уже повышают цены на товары, а аптеки — на лекарства из новых партий с новым НДС. Как минимум некоторые медцентры готовятся с февраля увеличить цены. А торговые сети получают от оптовиков продукты с повышенным налогом, причем речь идет про многие товары — от овсянки и гречки до муки и консерваций вроде кукурузы и горошка. Причем НДС подняли как на импортные, так и на отечественные товары.

Официальные профсоюзы опасаются, что повышение налогов может привести к росту цен на ряд товаров. Тем временем одни чиновники, которые занимались повышением налогов, прогнозируют, что их рост не отразится на розничных ценах (но не говорят, за счет чего), а другие же предупреждают компании о недопустимости заметного подорожания из-за повышения налогов, особенно социально значимых.

Журналисты рассказывают, что происходит с ценами на товары, на которые подняли НДС.

Что с ценами на продукты

Что изменили. Пока белорусы «строгали» новогодний оливье, власти обновили Налоговый кодекс и подняли НДС на многие продукты, в том числе на консервированный горошек.

С 1 января сократили список продовольственных товаров, на которые действует ставка НДС в 10% при ввозе и (или) реализации в Беларуси. А на те позиции, которые исключили, будет действовать налог в 20%. При этом перечень продуктов, на которые подняли НДС, весьма солидный. Среди прочего повысили НДС на некоторые кондитерские изделия, в том числе на печенье, вафли.

Также подняли НДС с 10 до 20% на консервацию — овощную, фруктовую, томатную, рыбную. Среди прочего это консервированные маслины, оливки, грибы, многие овощи (в том числе кукуруза, горошек), ягоды (к примеру, вишня, черешня), квашеная капуста, джемы, желе, мармелады, фруктовые пюре, арахис, арахисовое масло, обжаренные орехи, фруктовые и овощные соки. Также подняли НДС на натуральный мед, морские водоросли, маргарин. И это далеко не полный список продуктов, на которые увеличили налог.

При этом на такие продукты, как рис, подсолнечное масло, нерафинированное подсолнечное масло, тростниковый и свекловичный сахар, макароны, мясо и пищевые мясные субпродукты, молоко и молочную продукцию, рыбу (включая филе и такие виды рыбы: живая, свежая, охлажденная, мороженая), репчатый лук, подсолнечное масло, томаты, рапсовое масло, готовые продукты из мяса (кроме деликатесных), хлеб НДС остался прежним — 10%.

До 1 февраля торговля должна привести в порядок цены на продукты с учетом нового НДС.

Как отреагировал рынок. Оптовые компании уже отгружают продовольственные товары с повышенным НДС. Некоторые продукты здорового питания также отпускают с увеличенным НДС, среди них — цельнозерновые смеси круп, семена льна, зеленая гречка.

Налог с 10 до 20% оптовики подняли и на многие крупы (гречка, пшено, перловка, чечевица), и на муку (цельносмолотую овсяную, гречневую, кукурузную, ржаную). Пшеничную муку, к примеру, Брестская областная база «Бакалея» отпускает с НДС в 10%, а другую муку — по 20%. Гречку — как импортную, так и произведенную в Беларуси — здесь также отпускают теперь с налогом в 20%.

Теперь остается открытым вопрос, как отреагируют на рост НДС торговые сети — повысят розничные цены на 10% или меньше (к примеру, за счет урезания торговой надбавки). Один из участников рынка сказал, что торговые сети намерены включать рост НДС в розничные цены.

— Если снизить торговую надбавку, это значит забрать у себя деньги. А кто на это готов пойти? — задает вопрос один из участников рынка. — Это получается, что если хотите сдержать цену у себя внутри сети, вы вынуждены свой доход отдавать государству. То есть честно заработанный доход. Либо соответственно увеличивайте НДС — увеличивайте и цену. Тут все очень просто. У нас же вроде как считается, что цены не повышаются, а изменяется НДС. Но то, что рост НДС напрямую влияет на изменение цен, об этом не говорят. Как и про то, что сейчас практически все подорожает на 10% уже до 1 февраля, потому что сети должны привести все в соответствие не позднее этой даты. В течение двух недель мы увидим еще изменения. В тех сетях, которые не поменяли цены, они поменяются. Наверное, когда дыра в бюджете, надо думать не о том, как цены сдержать, а где деньги взять. Но почему подняли НДС на социально значимые товары, это непонятно.

Оптовики рассказывают, что «большинство торговых сетей приняли новые условия, принимают товары с новым, повышенным НДС, что отражается на розничной цене в сторону повышения».

— Но некоторые сети, у которых есть большие запасы после Нового года, товар не закупают, чтобы держать старую цену. Потому что при поставке товара с новым НДС надо поднимать цены. Но таких сетей мало: на пальцах одной руки можно пересчитать.

По данным сервиса сравнения цен Infoprice.by, за последний месяц заметно выросли цены на консервацию и детское питание. «В категории „консервация“ цены выросли в среднем на 9−10%, если сравнить середину января с серединой декабря, — рассказывает руководитель сервиса Роман Андрухов. — При этом подорожание было широким: коснулось примерно 70% консервированных продуктов, а оставшиеся 30% продукции, вероятно, приходится на остатки старых партий. Вероятно, они тоже могут подняться в цене в будущем. При этом есть единичные позиции, цена на которые упала. С детским питанием ситуация схожая: около половины товаров подорожали в среднем на 9%. Но поскольку это в основном недорогие позиции, то разница не столь существенна — в пару десятков копеек». С чем связан рост — с повышением НДС или нет, представитель сервиса не может сориентировать.

Что с ценами на лекарства, медизделия и услуги медцентров

Что изменили. С 1 января изменили ставки налога на добавленную стоимость на ввоз и продажу лекарств и медицинских изделий. С этого месяца те партии товара, которые ввозят в страну, должны облагаться НДС в 10%, а на ввезенные до этого года лекарства и медизделия нужно пересмотреть цены до 1 февраля.

Выросла с 1 января и ввозная ставка НДС на сырье и комплектующие — до 20% (ранее они освобождались от НДС). Ставку подняли в том числе на сырье и материалы для изготовления лекарств, медизделий; комплектующие изделия для производства лекарств, медизделий; полуфабрикаты к лекарствам, медизделиям (в том числе протезно-ортопедическим изделиям).

Раньше эти позиции освобождались от НДС при ввозе на территорию Беларуси. Соответственно, повышение налогов может сказаться на ценах на отечественные лекарства и медицинские изделия, в которых используют импортируемые комплектующие и сырье.

В аптечных сетях уточняют, что на некоторые детские товары аптечного ассортимента ставка НДС также повышается с 10% до 20%.

Медцентры начали предупреждать клиентов, что с февраля намерены поднять цены на некоторые услуги, которые предполагают использование лекарств, медизделий, импортного сырья и комплектующих, на которые подняли НДС. К примеру, в одном из стоматологических медцентров предупредили клиента, что с февраля на 10% вырастет стоимость зубного импланта — на процент повышения НДС. Так как стоимость — больше 1000 рублей, то планируемое подорожание будет ощутимым. При этом в январе цены повышать конкретно в этом медцентре не планируют.

Ранее в одной из стоматологических клиник привели пример: около 30% от стоимости пломбы приходится на медикаменты и сырье. Если пломба стоит, допустим, 120 рублей, то прибавка может составить до 8 рублей.

С февраля может вырасти и стоимость платных анализов и обследований, так как изменения по налогу затронут и ввозимые в страну диагностические и лабораторные реагенты. В медцентрах, в которые мы позвонили, пока не повышали в январе стоимость услуги помимо плановых. А на вопрос, будет ли повышение в феврале из-за повышения НДС на некоторые реагенты, пока не смогли однозначно ответить. «У нас с начала месяца пересматриваются цены, на некоторые услуги в сторону повышения, на некоторые — понижения. Как изменятся цены в феврале, пока сказать не можем», — уточнили в одном из медцентров. Еще в одном сообщили, что в январе подняли цены только на КТ, а будут ли повышать на что-то еще в этом или следующем месяцах, пока неизвестно.

В аптечных сетях тем временем отмечают, что от чиновников им не поступали рекомендации по розничным ценам из-за повышения НДС. Не исключено, что еще получат подобные письма-рекомендации, как продавцы продовольственных и детских товаров.

Что с ценами на детские товары

Что изменили. С 1 января подняли ставки налога на добавленную стоимость на ввоз и реализацию детских товаров. Из этих товаров ставка в 10%, как планировалось, будет на те, которые входят в состав потребительской корзины для семьи из четырех человек, на многие остальные — 20%.

В 2021 году в списке детских товаров, на ввоз и продажу которых распространяется НДС в 10%, не оказалось настольных и комнатных детских игр, детских санок, пластилина для лепки, пеналов, обложек для учебников, альбомов для рисования. Урезан также перечень детской одежды, сейчас в нем нет, к примеру, таких позиций, как головные уборы, перчатки, рукавицы, колготки, чулки, гольфы.

Посмотреть полный список продовольственных и детских товаров, на которые распространяется ставка НДС в 10%, можно на 118−120-й страницах обновленного Налогового кодекса.

С НДС в 10% остались, к примеру, готовые пищевые продукты для детей раннего

возраста, расфасованные для розничной продажи.

Как отреагировал рынок. Магазины уже переписывают цены. Мы заметили, что в одной из сетей, к примеру, за последние 10 дней примерно на 9% выросли цены на морковное пюре для детей от 4 месяцев и готовые каши с 6 месяцев.

— Цена на эти товары поменялась из-за новых поставок, НДС на них не повышался. Каша как была под НДС в 10%, так и осталась. Если в магазине был большой запас, то она стояла долго, пока не продалась. А когда распродали, то заказали по новой цене, но со старым НДС, — уточнили в торговой сети.

При этом добавили, что список детских товаров, на которые повысили НДС с 10 до 20%, солидный. Речь как про импортные, так и отечественные. И его намерены включить в розничные цены. Причем на некоторые товары уже включили.

— По непродовольственным товарам, к примеру, много на что подняли НДС, в том числе на шапки, варежки. Поменялись НДС в сторону увеличения на все соки, нектары, морсы — стало 20%. На пюре — 50 на 50%, на часть подняли, на вторую — нет. НДС в 10% сохранился, к примеру, на сухие смеси и каши, — уточнили представители торговой сети.

Еще в одной из торговых сетей, которая занимается продажей собственной продукции, рассказали, что собирались включить НДС в стоимость детских носков. Но после письма от чиновников с рекомендацией не повышать цены (или меньше, чем рост НДС) отказались от этих планов. Но придумали другую схему: так как компания продает товары собственного производства, то в следующую поставку в отпускную цену намерены заложить расходы на возросший НДС. «Под эту поставку и переоценимся», — уточнили в торговой сети.

К слову, профсоюзы прогнозируют, что повышение налогов может привести к росту цен на ряд товаров.

Напомним, с 1 января в Беларуси заработал обновленный Налоговый кодекс. Среди изменений — следующие: отменили льготы по подоходному налогу для айтишников, ввели транспортный налог и отвязали его от техосмотра, пересмотрели ставки налогов для сдающих в аренду квартиры, дачи, гаражи и парковочные места, подняли налог на прибыль для операторов электросвязи и сотовой связи. Местным властям разрешили ввести сбор за выезд за границу на машине.

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