Акция в Минске.

Минчане провели акцию в поддержку протестующих россиян.

Белорусы пожелали россиянам удачи в борьбе с диктаторским режимом.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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