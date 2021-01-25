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Белорусы пожелали россиянам удачи в борьбе с диктаторским режимом

  • 25.01.2021, 22:25
Белорусы пожелали россиянам удачи в борьбе с диктаторским режимом

Акция в Минске.

Минчане провели акцию в поддержку протестующих россиян.

Белорусы пожелали россиянам удачи в борьбе с диктаторским режимом.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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