Иракская разведка поймала «бухгалтера» ИГ 1 11.10.2021, 20:03

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США обещали за него $5 миллионов.

Иракские спецслужбы заявили о захвате Сами Джасима аль-Джабури. В прошлом он был вторым человеком в иерархии группировки "Исламское государство", передает ВВС.

О поимке Джасима, также известного как Хаджи Хамид и отвечавшего за финансы группировки, сообщил премьер-министр страны Мустафа аль-Каземи.

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По словам премьера, Джасим был задержан в ходе сложной международной операции иракской разведки. В какой стране она была проведена, он не уточнил.

За Хаджи Хамида правительство США предлагало награду в 5 млн. долларов.

ФБР считает, что, помимо распределения бюджетов на теракты ИГ, Джасим занимался незаконной продажей нефти, газа, ископаемых и антиквариата от имени группировки.

В пресс-службе иракских силовиков заявили, что задержанный был близок к новому лидеру ИГ Амиру Мухаммеду Саиду Абдулу Рахману, который сменил Абу Бакра аль-Багдади, управлявшего группировкой в период провозглашения ей "Халифата" на территории Ирака и Сирии.

В конце октября 2019 года американские военные провели рейд на вилле в сирийской провинции Идлиб, где скрывался аль-Багдади. Его охрана была уничтожена, а сам он застрелился.

По информации источника Франс пресс, иракская разведка поймала Джасима в Турции. Турецкие власти не комментировали заявление Багдада.

В середине сентября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о ликвидации французскими военными еще одного члена верхушки ИГ, Аднан Абу Валида аль-Сахрави. в Западной Сахаре.

Свою ячейку аль-Сахрави сформировал в 2015 году. В ее руководство также входили два самых высокопоставленных руководителя основного ИГ - Абу Бакр аль-Багдади и Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши.

Террористический "Халифат" ИГ когда-то занимал территорию в 88 тыс. квадратных километров, от восточного Ирака до западной Сирии. Под игом террористов жило около восьми миллионов человек.

В 2017 и 2018 годах ИГ была разбита на поле боя, сначала в Ираке, а потом в Сирии. Однако группировка продолжает брать на себя ответственность за нападения, такие как взрыв в шиитской мечети в городе Кундуз на севере Афганистана. В результате взрыва погибли по меньшей мере 50 человек, этот теракт стал крупнейшим с момента вывода американских войск из страны.

Как говорится в недавнем докладе ООН, основные силы ИГ группируются в Ираке и Сирии под началом Амира аль-Маулы. Новые атаки ИГ могут также произойти в Африке, Афганистане и Юго-восточной Азии, считают в организации.

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