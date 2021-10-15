«За четыре секунды в голове пронеслась вся моя жизнь» 15.10.2021, 14:34

1,198

Алексей Харламов

Офицер из Слонима рассказал, как спасал солдата, который уронил боевую гранату.

13 октября Алексей Харламов запомнит на всю жизнь. В этот день в воинской части под Слонимом на полигоне проходили занятия по огневой подготовке. Выполняя упражнение по метанию ручной гранаты, военнослужащий срочной службы выронил ее. В считанные секунды старший лейтенант Харламов оттолкнул парня в безопасное место и накрыл его своим телом.

Он рассказал агентству «Минск-Новости», как это произошло.

В результате инцидента офицер получил незначительные травмы, солдат не пострадал. В эти дни Харламов проходит лечение в Минске, в главном военном госпитале. По словам лечащих врачей, в экстренном оперативном вмешательстве офицер не нуждался, все его ранения слепые, осколочные и не несут угрозы жизни.

Алексею 23 года, родился в Порозово Свислочского района Гродненской области. После окончания Минского суворовского военного училища поступил в 2015 г. на общевойсковой факультет Военной академии. В 2019 г. распределился служить в 11-ю механизированную бригаду.

«13-е число кто-то считает для себя несчастливым. Я же запомню этот день на всю жизнь, — говорит Алексей. — Считаю, этот день стал для меня и ефрейтора Эдуарда Тарановича вторым днем рождения. Раньше в подобные критические ситуации не попадал. Всегда, когда провожу занятия по огневой подготовке, прокручиваю в голове возможные нештатные ситуации и пути выхода из них. Так меня в свое время научили командиры. Это и помогло спасти солдата и не погибнуть самому. Как, впрочем, и соблюдение мер безопасности во время метания боевых гранат. Средства защиты — шлемы, бронежилеты — обязательный атрибут на полигоне. Требованиями безопасности ни в коем случае нельзя пренебрегать».

По словам собеседника, Эдуард Таранович — военнослужащий исполнительный, дисциплинированный, в ноябре увольняется со срочной службы домой. Вместе с другими солдатами он вначале выполнял тренировочные броски поочередно учебных гранат. А когда дошло дело до боевой, видимо, переволновался, не удержал в руке и уронил.

«В его глазах я увидел страх и растерянность, — вспоминает офицер. — Я же четко представлял, что в такой ситуации нужно делать. Все это прописано в инструкции, регламентирующих документах по огневой подготовке. Так вот, по инструкции упавшую гранату ни в коем случае нельзя поднимать, а попытаться отбросить ногой в сторону. Я так и поступил.

Но граната не скатилась в траншею, поэтому нам пришлось туда прыгать. На все про все дается около четырех секунд. За это мизерное время в голове пронеслась едва ли не вся моя жизнь. Отбросив солдата в окоп, я поспешил за ним укрыть его своим телом. В момент падения произошел взрыв. Осколками повредило ноги и немного зацепило правую руку. Считаю, мне очень повезло. Благо ефрейтор не пострадал. Парень очень сильно перепугался за меня».

Харламов предварительно пробудет на излечении в медицинском центре около двух недель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».